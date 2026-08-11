Montero pide una "nueva política pública" de prevención y extinción de incendios que "esté activa todo el año"

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa en el Parlamento. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha pedido una "nueva política pública" para la prevención y extinción en Andalucía, con "dispositivos reforzados y totalmente activos los 365 días del año" a raíz de la situación por el incendio de Niebla (Huelva), que ya ha recorrido 20.000 hectáreas y ha provocado el desalojo de 681 personas.

En una nota de prensa remitida por el partido, ha enmarcado la situación dentro de "una nueva generación de incendios, más virulentos" y ha expresado su "agradecimiento infinito" a todos los empleados públicos que "continúan sobre el terreno en la lucha contra este fuego y que garantizan apoyo a las personas afectadas".

"Nuestra solidaridad y cariño a los vecinos que se han visto obligados a dejar sus casas", ha señalado ante lo que ha calificado como el incendio "más extenso y difícil de extinguir en la historia reciente de Andalucía".

Asimismo, Montero ha remarcado que "el cambio climático es una realidad incuestionable", y ha afirmado que "no es una crisis, sino un nuevo clima que genera fenómenos meteorológicos extremos y que es capaz de provocar tragedias hasta ahora desconocidas".

En este sentido, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno que "cuando se extingan las llamas, prepare a Andalucía ante los daños que el cambio climático está ocasionando", y ha abogado a actuar "desde la evidencia científica y no desde el interés politico". "No podemos perder más tiempo", ha concluido.