Montero pide "tranquilidad" sobre las bases de Rota y Morón: "En ningún momento se ha activado" su uso para atacar Irán

CANTILLANA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha querido lanzar este lunes "un mensaje de tranquilidad" respecto a la "presunta utilización de las bases" militares de Estados Unidos en las localidades andaluzas de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla), porque "en ningún momento se ha activado" su uso para participar en los ataques aéreos que el país norteamericano ha iniciado conjuntamente con Israel este pasado fin de semana contra Irán.

En una atención a medios durante una visita a Cantillana (Sevilla), la vicepresidenta se ha pronunciado así en respuesta a una pregunta de los periodistas acerca de "si desde las bases de Rota y Morón ha habido algún tipo de asistencia a Estados Unidos para sus ataques a Irán".

María Jesús Montero ha respondido que "no, en absoluto, y el Ministerio de Asuntos Exteriores así lo ha trasladado", y en esa línea ha querido mandar "un mensaje de tranquilidad respecto a esa presunta utilización de las bases", porque "en ningún momento se ha activado ninguna cuestión de este tipo".

Dicho esto, la vicepresidenta socialista ha apostillado que "eso no quita que todos estemos muy pendientes de lo que está ocurriendo en el conjunto de la zona", donde hay, "en este momento, en torno a unos 30.000 españoles que están monitorizados" y con cuyas familias desde el Gobierno "tenemos un contacto permanente, directo", según ha explicado.

A la pregunta de si se van a "incrementar los niveles de seguridad de las bases militares en España", María Jesús Montero ha respondido que "no tenemos comunicación ninguna por parte de la embajada norteamericana ni ningún movimiento en relación con las bases", y ha apuntado que ella cree que "en este momento las bases norteamericanas que puedan tener un mayor refuerzo de la seguridad por Estados Unidos son las próximas a la zona".

"Esta parte no está próxima a la zona y, por tanto, no hay ningún movimiento respecto a las bases americanas", según ha agregado la vicepresidenta antes de incidir en trasladar que "lo que sí hay es, por supuesto, desde el Ministerio de Exteriores, una situación de, minuto a minuto, controlar qué es lo que está ocurriendo, no sólo por la afectación propia que pudiera tener en otras partes no tan próximas a la zona de conflicto, sino por los españoles que están en este momento en aquella zona y que quieren ser evacuados y llegar cuanto antes a sus familias", y que necesitan "tener ese respaldo por parte del Gobierno español", ha subrayado.