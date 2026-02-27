Montero y Planas exponen a organizaciones agrarias las ayudas tras el temporal en una reunión "muy productiva"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero preside la reunión con las organizaciones agrarias. A 27 de febrero de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantie - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, han mantenido este viernes, 27 de febrero, en Sevilla una reunión "muy productiva" con organizaciones agrarias y sindicales representativas del sector primario, en la que han abordado las ayudas que el Ejecutivo ha aprobado para paliar los daños ocasionados por el tren de borrascas que afectó especialmente a Andalucía en las primeras semanas de este año.

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', la vicepresidenta primera ha valorado el discurrir de esta reunión que se ha celebrado en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, y que ha definido como "muy productiva". Además, ha señalado que desde el Ejecutivo central no van a parar "hasta recuperar la normalidad tras las borrascas", desde la premisa de que "el campo es una prioridad de Estado".

Previamente, antes de iniciar esta reunión, María Jesús Montero ha atendido a los medios y ha explicado que en este encuentro tanto Luis Planas como ella misma iban a compartir con las organizaciones agrarias participantes en este encuentro las medidas que el Gobierno de España ha aprobado en un decreto-ley dirigidas a "un sector especialmente castigado con motivo de los temporales que han arrasado" Andalucía, así como ha apuntado que en esta reunión tenían previsto "escuchar sus dudas, sugerencias y todos aquellos ámbitos de mejora que podamos seguir impulsando en el futuro".

La titular de Hacienda ha puesto de relieve que el Gobierno de España ha puesto en marcha "un paquete de medidas que supera los 7.000 millones de euros", entre las que se incluye "un apartado muy importante y específico" para el sector primario, con el fin de "contribuir" a que agricultores afectados por estas borrascas "puedan reanudar su actividad económica durante las próximas semanas o meses, y compensar en parte las pérdidas de renta que hubieran podido tener, porque las cosechas no hayan podido llegar a término, o porque la siembra que durante este tiempo hayan tenido tampoco pueda dar lugar a los frutos esperados con motivo de las lluvias".

La vicepresidenta ha detallado que en el paquete de ayudas se incluyen "más de 2.100" millones de euros en "ayudas directas" a agricultores que hayan sufrido "pérdidas de renta con motivo del temporal", así como "en torno a 600 millones para el arreglo, la reconstrucción de los caminos rurales que han quedado devastados con motivo de los temporales y que, por tanto, necesitamos despejar para que los agricultores puedan llegar a su destino".

Igualmente, hay "una partida importante también para la compensación por los seguros agrarios", que "se van a ir abonando a partir ya del próximo 19 de marzo", según ha explicado también la vicepresidenta María Jesús Montero.