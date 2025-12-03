Montero pregunta a Moreno "qué está haciendo" dentro del PP para que su posición sobre financiación sea "mayoritaria"

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende a los medios antes de visitar la Estación Biológica de Doñana (EBD), perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). En la Estación Biológ - Rocío Ruz - Europa Press

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, se ha preguntado este miércoles "qué está haciendo" el presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, para que su posición respecto a la reforma pendiente del sistema de financiación autonómica sea "mayoritaria" en el seno del Partido Popular.

Montero se ha pronunciado sobre este asunto en una atención a medios en el transcurso de una visita a la sede de la Estación Biológica de Doñana en Sevilla, y a preguntas de los periodistas sobre el nuevo modelo de financiación autonómica que tiene previsto presentar "en el primer trimestre de 2026".

Así lo ha reafirmado la ministra de Hacienda tras puntualizar que el nuevo modelo se presentará "en su integridad", y tras rechazar entrar en las "especulaciones" y "conjeturas" que está oyendo al respecto, "muchas de ellas gratuitas".

Montero ha indicado que el Ministerio de Hacienda presentará el nuevo modelo de financiación "en su globalidad porque no ha sido posible consensuarlo por partes", de forma que el PP "no ha querido consensuar" el criterio de "población ajustada" para definir ese modelo, y "cada uno, en su territorio, ha dicho lo que ha creído conveniente", según ha abundado la vicepresidenta, que ha remarcado así que en el "principal partido de la oposición", el PP, "no hay posición única" respecto a la reforma de la financiación autonómica, y "eso dificulta sobremanera aprobar un nuevo modelo", ha añadido.

Con todo, la ministra ha remarcado que su departamento va a "impulsar" esa reforma y espera "contar con la mayoría de los grupos parlamentarios de la Cámara, y a ver qué dice el PP", y en esa línea ha dicho confiar en que la propuesta "sea satisfactoria para la mayoría de las formaciones políticas".

Montero ha agregado que se va a presentar un modelo en el que "lo fundamental es que todas las comunidades autónomas van a tener los recursos que le permitan proveer el sistema del bienestar que está entre sus competencias con calidad", tras lo que ha insistido en preguntar "qué modelo tiene el Partido Popular", y "qué opina el PP de lo que dice el Gobierno andaluz respecto a la ponderación de población" para definir el modelo.

Al hilo, ha subrayado que el modelo de financiación se tiene que votar a través de una ley en el Congreso de los Diputados, por lo que los partidos políticos deben llegar a ese debate con una posición única, y "hay que valorar la totalidad de lo que se presenta", tras lo que ha puesto de relieve, además, que Andalucía ha recibido con el Gobierno de Pedro Sánchez "8.500 millones de euros más al año" de financiación respecto a la anterior etapa de Mariano Rajoy.

EL GOBIERNO DE MORENO, INSTALADO "EN LA CONFRONTACIÓN"

Montero ha lamentado que eso es algo que "parece que no se valora por parte del Gobierno andaluz" de Juanma Moreno, desde donde "se instalan en la confrontación y permanentemente trasladan la mentira del supuesto agravio de Andalucía", ha criticado la vicepresidenta, que ha agregado que le "gustaría ver exactamente qué es lo que está haciendo Moreno Bonilla dentro de su partido para que la posición de Andalucía, que él defiende, sea mayoritaria".

Además, ha opinado que en el PP "no quieren abordar este debate", y su presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, "no tiene liderazgo para abordar este debate, pero no van a tener más remedio que abordarlo porque pondremos un modelo de financiación encima de la mesa", ha remachado.

BALANZAS FISCALES

Por otro lado, a la pregunta de si se van a hacer públicas las 'balanzas fiscales', Montero ha comentado que "ya se hicieron públicas" en la etapa de gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y ha agregado que "Junts siempre ha planteado que había que volver a publicar esas balanzas", y desde el Ministerio de Hacienda "estamos trabajando" con "diferentes metodologías validadas que permiten publicarlas, y en esa línea estamos".

La vicepresidenta ha apuntado que esas balanzas son "complejas de desarrollar, de realizar, y por eso la tardanza a la hora de publicarlas".

CRÍTICAS A MORENO

Por otro lado, la también líder del PSOE andaluz ha reivindicado el "autogobierno" andaluz y el andalucismo como el planteamiento que "consiste en creer firmemente que el ejercicio del autogobierno permite mejorar el bienestar de los ciudadanos", que es "lo que estamos persiguiendo desde el Gobierno de España", según ha agregado.

Al hilo, ha comentado que ella, por su "trayectoria personal y profesional", se siente "tan andaluza como española", y eso "significa que he perseguido, he peleado y he profundizado mucho el autogobierno en Andalucía y lo voy a seguir haciendo, porque estoy convencida de que acercar la capacidad de decisión al lugar más cercano donde se toman esas decisiones me parece que es acertado", ha considerado antes de apostillar que eso "exige también responsabilidad de los gobiernos autonómicos".

En ese punto ha aludido al Debate sobre el estado de la comunidad que se celebró la semana pasada en Andalucía, y ha criticado que en él no escuchó al presidente de la Junta "ni explicar qué está ocurriendo en la sanidad pública andaluza", al hilo de cuestiones como los fallos en el cribado del cáncer de mama o la investigación sobre supuestas irregularidades en contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que el año pasado denunció el PSOE-A ante un juzgado de Sevilla.

Montero ha criticado que "el método Moreno Bonilla" pasa por hacer ver que "no pasa nada, no ocurre nada" en Andalucía, "todo es culpa de Pedro Sánchez", y ha censurado que en dicho debate Moreno tampoco habló "del caso de corrupción tan importante que está viviendo el PP en la provincia de Almería".

Así, la vicepresidenta ha reprochado que, en el debate del estado de la Comunidad andaluza, "todos los comentarios fueron de política nacional" por parte de Moreno, de modo que "se habló más de Koldo, de Ábalos, que del presidente de la Diputación de Almería", y tras ello ha aseverado que Moreno "no puede esconderse", y que su "pose" mantenida "durante todos estos años" de presidente de la Junta "se ha caído", y "la gente ya sabe que la 'marca Juanma', que era esa de este señor amable, que quiere siempre la concordia, que te da palmaditas en la espalda, cuando llega una crisis no hace nada de nada, no resuelve nada, se muestra desbordado y se muestra incapaz, como él mismo ha dicho a lo largo de las entrevistas que ha dado en el último periodo", según ha zanjado María Jesús Montero.