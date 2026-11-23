María Jesús Montero (dcha.), al final del acto, saluda junto a Pedro Sánchez y Rafi Crespín (izda.) - MADERO CUBERO/EUROPA PRESS

CÓRDOBA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reclamado este lunes en Córdoba una movilización masiva para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, asegurando que "si fuera por este partido, estaríamos todo el año de campaña, todo el año celebrando la victoria", y ha destacado que "la fuerza del Sur siempre puja con fuerza, con talento y con creatividad", a la vez que ha criticado al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, por no disculparse por los "insultos" a Andalucía de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Durante su intervención en un acto de campaña de su partido en Córdoba, junto al secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, la también vicesecretaria general del PSOE federal ha subrayado el papel histórico del PSOE en Andalucía, afirmando que "el Partido Socialista es el que se identificó con la identidad de Andalucía, lo gritó y lo legalizó, con el Estatuto de Autonomía en un referéndum histórico", y ha lamentado que "siempre, desde la derecha de este país, se nos ha mirado por encima del hombro, se nos ha despreciado".

En el acto, en el que también ha tomado parte la secretaria general del PSOE cordobés y cabeza de lista al Senado por esta provincia, Rafi Crespín, la dirigente socialista andaluza ha criticado al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), por su falta de respuesta a los "insultos" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, los andaluces, señalando que "cinco días ha estado callado Moreno, el que siempre, cuando llega la oportunidad de la foto, se envuelve en la bandera", pero ha estado "callado, y cuando ha hablado, mejor que se hubiera quedado callado".

Ante unas 4.000 personas que han copado el espacio previsto en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) de Córdoba y con cientos de personas que no han podido entrar, Montero ha insistido en que Moreno debe disculparse con los andaluces "por los insultos de Ayuso", instándole Montero a que pida "perdón Andalucía, porque el insulto ha sido a nosotros", pero Moreno "no se atreve", y ha criticado que el presidente andaluz haya intentado justificar las declaraciones de la presidenta madrileña.

En este sentido, la secretaria general del PSOE-A ha señalado en su intervención que "la derecha" siempre "le ha negado el pan y la sal" a Andalucía y ha subrayado el contraste de inversiones, asegurando que el Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado a Andalucía "más de 8.000 millones de euros más de los que dio Rajoy desde que gobierna" para "sanidad, educación, dependencia y vivienda".

Montero también ha criticado la gestión de Moreno en educación universitaria, señalando que "hoy salía la noticia en Sevilla, de que hay 1.000 plazas menos para los universitarios en las universidades públicas, que se van a la universidad privada. Ese es el balance de Moreno con los universitarios".

En contraste, Montero ha destacado que las políticas impulsadas por el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, "son políticas que sobre todo benefician a Andalucía", y ha citado la subida del SMI y "el blindaje de las pensiones", además de la capacidad de que "tengamos jornadas laborales justas",

Ha defendido también Montero las medidas fiscales del Gobierno progresista, afirmando que "cuando uno defiende los intereses de unos pocos o de unos privilegiados", como hace la derecha, "se ponen los vellos de punta cuando", por su parte, el presidente del Gobierno de España "anuncia una prórroga del impuesto a la banca y un nuevo impuesto para los ultra ricos", y ha subrayado que "el dinero a la vivienda, el mejor ejemplo de lo que venimos haciendo".

Por último, Montero ha hecho un llamamiento a la participación electoral, especialmente de las mujeres, recordando que "hace dos días cumplimos 93 años, desde que la primera vez pudimos acudir a votar en este país a unas elecciones generales" y ha instado a "todas a votar con ganas, con ilusión", lo que la ha llevado a instar a la movilización para votar el 29N, asegurando que "nos jugamos seguir avanzando" o "volver a esos años tristes".

RAFI CRESPÍN

Por su parte y con anterioridad, la secretaria general del PSOE cordobés y cabeza de lista al Senado por esta provincia, Rafi Crespín, ha avisado que, de cara la votación del próximo domingo, "con el fascismo no hay medias tintas, se le combate en las urnas", a la vez que ha aconsejado a PP y Vox que "escuchen al Papa" decir "que la economía se pone al servicio de las personas" y que "los derechos humanos hay que protegerlos".

Junto a ello, Crespín ha recordado lo beneficiosa que ha sido para Córdoba la acción del Gobierno de Pedro Sánchez, poniendo como ejemplos de ello la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET), la ampliación del Aeropuerto o "la lucha contra la despoblación" en el Norte de la provincia.

SALUDOS Y MÚSICA

Así lo ha destacado Crespín, en un acto que ha tenido como previo el saludo, como besos, abrazos y 'selfies', que ha dado Pedro Sánchez a quienes no han podido entrar al CEFC de Córdoba al haberse cubierto su aforo, y luego también en el interior, que cantaba al ritmo de canciones del grupo cordobés de rock andaluz Medina Azahara.

Pero la apertura musical del acto, en sí, ha correspondido a la actuación en directo de Miriam Toukan, una cantante, compositora, abogada y activista palestina con ciudadanía israelí, nacida en I'billin (Galilea) el 6 de julio de 1982 en una familia cristiana católica, y que reside en Córdoba desde 2017.