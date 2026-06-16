Montero reitera su "confianza" en Zapatero y está "deseosa" de conocer sus explicaciones ante el juez sobre las joyas

Archivo - La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero (i), en un acto público junto al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero (d. A 14 de mayo de 2026, en Cádiz (Foto de archivo). - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE federal, María Jesús Montero, ha reiterado este martes su "confianza" en el que fuera presidente del Gobierno socialista José Luis Rodríguez Zapatero, como hizo "en los días previos", y al hilo de la investigación que mantiene sobre él el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama.

María Jesús Montero ha reiterado su "confianza" en el también exsecretario general del PSOE la víspera de que Zapatero acuda a declarar a la Audiencia Nacional por el caso del rescate de la aerolínea 'Plus Ultra' y por las joyas intervenidas por la Policía en el registro de su despacho y tasadas preliminarmente en 1,3 millón de euros.

La líder del PSOE-A ha señalado que Zapatero "tendrá que explicar", y "todos estamos deseosos de escuchar cuáles son las cuestiones que tiene que decir respecto a estas joyas halladas en la caja fuerte de su despacho", y ella quiere "escuchar si, como ha dicho alguno de sus antiguos colaboradores, ha sido regalo por parte de otros dignatarios o de otros representantes".

"No lo sé, no lo conozco", ha señalado Montero, que ha dicho que no ha hablado "con el presidente Zapatero respecto a esta cuestión" de las joyas y, "en concreto, respecto al tema de la tasación" de las mismas.

Montero ha dicho que ella no tiene "duda" de que, "por su forma de ser", Zapatero "explicará hasta el último detalle de lo que considere que puede contribuir a sustanciar este caso".

Por otro lado, la también exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda ha insistido en defender que el expediente sobre el 'rescate' de 'Plus Ultra' "en su momento" fue "visto por arriba y por abajo, por tribunales ordinarios, por la Comisión Europea, por la Intervención General del Estado", y "nunca" se ha encontrado "nada reprochable al respecto", porque "siguió los pasos que plantea la ley", según ha defendido Montero.