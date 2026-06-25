Montero reivindica el Orgullo Lgtbi "frente a quienes quieren cuestionar" derechos y que se vuelva "al silencio"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, participa en el acto con motivo del Día Nacional del Orgullo Lgtbi en la Delegación del Gobierno en Andalucía, en Sevilla. - PSOE-A

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha reivindicado este jueves el Orgullo Lgtbi como "respuesta firme frente a quienes quieren cuestionar" derechos y que se vuelva "al silencio".

Es un mensaje que la dirigente socialista ha compartido en su cuenta en la red social 'X' tras asistir al acto que con motivo del Día Nacional del Orgullo Lgtbi 2026 se ha celebrado este jueves en la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía, en la Plaza de España de Sevilla, presidido por el delegado, Pedro Fernández.

"El Orgullo es memoria. La memoria de quienes tuvieron que esconderse y fueron privados del derecho a vivir y sentir en libertad. También, es conquista, la de cada uno de los derechos que fueron conseguidos gracias a personas que alzaron la voz", ha escrito María Jesús Montero en dicha red social tras este acto del que, además, ha compartido un vídeo de algo menos de un minuto de duración.

La también portavoz parlamentaria del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE federal ha remachado que, "hoy más que nunca, el Orgullo es defensa". "La respuesta firme frente a quienes quieren cuestionar nuestros derechos y devolvernos al silencio", ha aseverado antes de concluir su comentario con el mensaje de que, "este 28J, Más Orgullo, menos odio. Más derechos, menos recortes. Más avances, menos retrocesos".