El delegado del Gobierno advierte del "riesgo real" para los derechos Lgtbi con la posible llegada de Vox a la Junta

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, interviene en un acto. Imagen de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha advertido este jueves del "riesgo real" para los derechos de las personas Lgtbi ante una hipotética entrada de Vox en la Junta de Andalucía de la mano del PP-A.

"Me preocupa que el Partido Popular en muchos momentos entra a ese juego permanente con lo cual genera incertidumbre y genera un riesgo real para el mantenimiento de estos derechos", ha señalado en una atención a los medios durante la lectura de la declaración institucional con motivo del Día Nacional del Orgullo Lgtbi en la Delegación.

Fernández ha señalado declaraciones de dirigentes de Vox como Santiago Abascal en las que "apelaba a llevar el orgullo de Madrid a la periferia" o en la asamblea de Murcia "considerando las personas Lgtbi como una patología", para ejemplificar su "temor" ante las posturas de Vox.

"Creo que es momento de que ya sepamos exactamente cuál es la posición del Gobierno de Moreno Bonilla y qué va a hacer realmente para conseguir estar cuatro años más en la Junta", ha subrayado.

En esta línea, Fernández ha asegurado que desde el Gobierno "van a estar vigilantes para que se preserven y se mantengan estos derechos", a la par que ha defendido su postura de defensa de las políticas del ejecutivo central para "proteger esa igualdad, libertad y ese derecho".

"Una de las cuestiones principales que hemos puesto de manifiesto es la necesidad de seguir luchando y preservando estos derechos, porque ninguna de las conquistas conseguidas es inalterable", ha reseñado.