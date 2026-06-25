El Parlamento iza en su fachada la bandera Lgtbi: El compromiso de la "casa de los andaluces con la diversidad"

El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y la consejera en funciones de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, han participado este jueves en el izado de la bandera Lgtbi en la fachada principal de la Cámara andaluza - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS

SEVILLA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre, y la consejera en funciones de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, han participado este jueves en el acto de izado de la bandera Lgtbi en la fachada principal de la Cámara autonómica, en Sevilla.

El acto ha contado con la presencia de representantes del colectivo Lgtbi y de miembros de los grupos parlamentarios de PP-A, PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía, mientras que no han asistido representantes de Vox.

La bandera se ha izado este jueves con motivo de la celebración, el próximo 28 de junio, del Día Internacional del Orgullo Lgtb.

La bandera de la diversidad que "nos indica solidaridad, respeto y muchísimo cariño", según ha señalado Aguirre en el acto, quien ha apelado al cumplimiento de la legislación y del Estatuto de Autonomía de Andalucía, que "nos dice que los poderes públicos tenemos que defender la diversidad y tenemos que defender que no haya ninguna discriminación en relación con la orientación sexual".

"Los poderes públicos tenemos que ser los garantes de esa diversidad para que cada persona sea lo que quiera ser, y nosotros tenemos que defenderla de una forma muy vehemente", ha agregado.

Ha felicitado a todos los colectivos que luchan en defensa de la diversidad, y ha apelado a la educación en valores desde el colegio.

Por su parte, Loles López ha resaltado la importancia de izar la bandera Lgtbi en la "casa de todos los andaluces", porque Andalucía es una "tierra diversa y plural, lo que nos enriquece como personas y como tierra".

Ha defendido la celebración de estos actos, apuntando que es necesario "envolverse con orgullo los 365 días del año", y ha señalado que "no hay nada más bonito que amar libremente".

"No somos nadie para juzgar a otra persona por quien decide ser o con quien comparte su vida. Lo importante es que sea feliz y eso es lo que tenemos que conseguir entre todos", según ha señalado López, quien ha agregado que, siguen existiendo, "desgraciadamente actos de la Lgtbi fobia, lo que es un ataque directo a la dignidad de una persona".

"Y cuando se ataca la dignidad de una persona, si la sociedad nos respondemos estamos perdiendo como sociedad nuestra propia dignidad", ha agregado la consejera, para quien el Parlamento y sus miembros tienen la "obligación de seguir creando derechos y de seguir abriendo caminos".