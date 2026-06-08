Montero renuncia a su escaño en el Congreso para ser parlamentaria andaluza y liderar la "oposición exigente" del PSOE-A

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, atiende a los medios para analizar asustos de actualidad en el Parlamento andaluz. A 8 de junio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha anunciado este lunes, 8 de junio, que el pasado viernes presentó su renuncia a su escaño en el Congreso de los Diputados --que consiguió en las elecciones generales de 2023 liderando la candidatura socialista por la provincia de Sevilla--, para acreditarse y recoger así su acta como diputada del Parlamento de Andalucía, desde donde aspira a ejercer una labor de "oposición seria y exigente" al candidato del PP-A a la reelección como presidente de la Junta, Juanma Moreno.

Así lo ha señalado la dirigente socialista en una atención a medios en el Parlamento andaluz en la que ha criticado que, "a pesar" de la "insistencia" con la que ella venía avisando de que "antes del día 11" de junio --cuando está convocada la sesión constitutiva del Parlamento de la XIII legislatura-- iba a renunciar a su escaño en el Congreso para recoger su acta de parlamentaria, "ha habido permanentemente dudas" acerca de que fuera a dar efectivamente ese paso.

Montero ha vinculado esas dudas al "intento permanente de convertir la política en un lodazal" que ha achacado al PP, al que ha afeado que "siembra dudas infundadas sobre todo lo que tiene que ver con los adversarios políticos".

La líder del PSOE-A y candidata a la Junta en las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, en las que su partido se quedó con 28 diputados, dos menos que en la legislatura precedente, ha dicho que para ella es "un placer" y "un orgullo ostentar la representatividad del pueblo andaluz" en el Parlamento autonómico, y ha avanzado que su grupo va a realizar "una oposición seria, exigente, responsable", y "preservando aquello" que para los socialistas constituye "el principal patrimonio de Andalucía, como son sus servicios públicos", según ha remarcado.

"Será por tanto la defensa de estos servicios públicos" y "la negativa a que se produzca una intensificación en su privatización lo que marque de forma muy clara la agenda política del grupo parlamentario" socialista de 28 diputados que ella va a presidir, según ha abundado.