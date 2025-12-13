Montero reprocha a Moreno decir que "afortunadamente solo el 1%" de las afectadas sufre cáncer: "Cada vida importa"

Archivo - La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado las declaraciones del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien afirmó, según expone la formación socialista, que "afortunadamente, solo algo más del 1%" de las mujeres afectadas por los cribados de cáncer de mama padece la enfermedad, subrayando que "cada vida importa".

En un comunicado publicado en su cuenta de X, Montero ha mostrado su rechazo a las palabras del líder popular, en relación con las 23 mujeres andaluzas a las que se les diagnosticó de forma "tardía" cáncer de mama debido a fallos en el programa de cribado.

"¿Está diciendo Moreno que 'afortunadamente' a 23 mujeres, como mínimo, se les ha diagnosticado un cáncer que podría haberse detectado mucho antes?", ha expresado la socialista, para criticar que las mujeres "no somos un mero porcentaje" y que "cada vida importa".

Asimismo, Montero ha criticado a Moreno al recordar que, cuando "estalló el escándalo", el presidente andaluz culpó al llamado "protocolo de Montero", mientras que ahora sostiene que "el problema fue que una jefatura de servicios se saltó dicho protocolo".

"No vamos a parar hasta conocer la verdad", ha subrayado Montero, "nos va la vida en ello".