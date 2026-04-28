Montero reprocha a Moreno que los diputados andaluces del PP "voten en contra" del decreto de prórroga de alquileres

La candidata del PSOE-A a la Junta, María Jesús Montero, este martes en Sevilla - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE-A a la Junta y exvicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha reprochado este martes al presidente andaluz y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, que los diputados andaluces del grupo Popular en el Congreso "voten en contra" del decreto de prórroga de alquileres, cuando "beneficia" a muchos ciudadanos de esta comunidad.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Montero se ha pronunciado así ante el hecho de que el pleno del Congreso derogará, previsiblemente, por falta de apoyos suficientes, el decreto ley que permitía prorrogar dos años los contratos de alquiler que vencen entre el 21 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027 y limita al 2% las actualizaciones anuales de renta.

Montero ha querido dejar claro que se trata de un "decreto importantísimo para la ciudadanía" que facilita un "alquiler asequible para los jóvenes que no pueden emanciparse porque es imposible", ya que en varios casos tendrían que emplear prácticamente "la totalidad de su salario en pagar un alquiler".

Ha planteado además "cómo es posible que familias se vean desplazadas de su lugar de residencia porque se utilice su vivienda como piso turístico y, por tanto, también desarraigando a las poblaciones de nuestros barrios", como está ocurriendo en varios puntos de Andalucía.

"Las conquistas de la clase media y de los trabajadores son conquistas colectivas que requieren de una lucha permanente", ha señalado sobre este decreto, apuntando que el PSOE "está donde tiene que estar, que es del lado de la gente, pero evidentemente persiguiendo la legalidad de todas las actuaciones que vamos a impulsar porque somos un partido de gobierno".

Ha criticado que el PP "vaya a votar en contra de algo que beneficie a los ciudadanos" y que parezca que esto "no va" con Juanma Moreno.

"Pues este es el PP de Moreno Bonilla, que da instrucciones a sus parlamentarios para que voten en contra de algo que beneficia a una gran mayoría de andaluces", ha recalcado.