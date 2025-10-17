Montero respeta decisión de accionistas del Sabadell sobre la OPA y defiende el "magnífico sistema financiero" español

CÓRDOBA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha expresado este viernes su respeto a la decisión de los accionistas de Banco Sabadell sobre la OPA de BBVA y ha defendido que España cuenta con un "magnífico sistema financiero".

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Montero ha señalado, en relación con la OPA que lanzó BBVA a Banco Sabadell y que finalmente no ha salido adelante, que el Gobierno central siempre trasladó que su función era "defender el interés general" y así se hizo "desde el primer momento", dejando claro que la "la capilaridad del sistema financiero tiene que estar presente en todo el territorio".

A ese respecto, ha recordado, por ejemplo, las movilizaciones y las protestas de algunos pensionistas y personas mayores ante la desaparición de oficinas bancarias de los lugares cercanos, puesto que no se sabían manejar del todo digitalmente y entendían que esto era un obstáculo a sus propios derechos.

Según Montero, el hecho de que la OPA de BBVA al Sabadell no haya resultado exitosa se debe a que los accionistas de esta última entidad así lo han determinado y hay que respetarlo.

Ha reconocido el trabajo "inmaculado" y respetando "todas las garantías" que se ha hecho desde los diferentes organismos que han acompañado este proceso de la OPA, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) o el propio Banco de España.

María Jesús Montero ha defendido el "magnífico sistema financiero" español y que BBVA y Banco Sabadell son "magníficas" entidades "que tienen solvencia y capacidad de respuesta". "El hecho de que no se haya producido la OPA no significa nada; seguirán trabajando en su ámbito de competencia y tendrán la confianza de los inversores como la venían teniendo hasta este momento", ha apuntado.