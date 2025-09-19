Montero reúne este sábado al Comité Director del PSOE-A por segunda vez este año previo a las elecciones andaluzas

SEVILLA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, reúne este sábado, 20 de septiembre, al Comité Director de la federación socialista andaluza --máximo órgano entre congresos-- por segunda vez este año y desde que, en enero, asumió el liderazgo de los socialistas andaluces, en un contexto marcado por la cercanía de las elecciones al Parlamento andaluz, que deberían celebrarse en torno al mes de junio de 2026, cuatro años después de las de junio de 2022 en las que venció con mayoría absoluta el PP-A de Juanma Moreno.

En esta ocasión, el Comité Director se va a reunir en el Pabellón Municipal de Deportes de San Juan del Puerto, la localidad onubense de la que es natural la actual vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Márquez, y el formato en el que se desarrollará será similar al de ocasiones anteriores, de forma que la secretaria general realizará una intervención en abierto para los medios de comunicación al inicio del encuentro, en torno a las 11,30 horas, que seguidamente proseguirá a puerta cerrada.

La de este sábado será así la segunda reunión que celebre el Comité Director del PSOE-A desde que María Jesús Montero es secretaria general, apenas cuatro meses después de la que encabezó el pasado 16 de mayo en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), una cita en la que la también vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda anunció que su partido pasaba "a la ofensiva y a la acción" para recuperar el Gobierno de la Junta, en manos del PP-A desde 2019, e impulsar un "salto" de Andalucía hacia la "transformación profunda" que a su juicio necesita la comunidad.

Desde la premisa de que "el cambio" en esta comunidad autónoma "está en marcha", y con la vista puesta en las elecciones autonómicas andaluzas previstas para el próximo año, María Jesús Montero explicó en aquel Comité Director de mayo que la Ejecutiva regional que ella dirige había elaborado "un plan de trabajo contando con las prioridades de cada uno de los sectores y ciudadanos", y el PSOE-A "pasa a la acción" una vez que ha ido cumpliendo "punto por punto" el plan que se fijó al asumir el liderazgo del partido.

CON EL PSOE-A EN "MODO CAMPAÑA"

En esa línea, desde el PSOE-A recordaban esta semana a Europa Press que el Comité Director se suele reunir dos veces al año, una en el primer semestre y otra en el segundo, y la de este sábado será la segunda cita del máximo órgano de dirección de los socialistas en lo que va de 2025, y que en este caso coincide con el inicio de un curso político que será electoral en Andalucía y para el que el PSOE-A ya se ha puesto en "modo campaña", según ha anunciado la propia dirección en declaraciones de sus representantes a los medios de comunicación.

En este contexto hay que enmarcar también la aprobación, en la reunión que la Ejecutiva del PSOE-A celebró el pasado viernes, 12 de septiembre, de la Comisión Regional de Listas, para que dicho órgano esté activado cuando llegue el momento de elaborar las candidaturas para las próximas elecciones autonómicas, según explicaron las mismas fuentes, que aclararon que eso no significa que dicho trámite se vaya a iniciar ya, pero que sí redunda en la idea que viene defendiendo la dirección de los socialistas andaluces acerca de que en la federación andaluza "está todo preparado" para cuando el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, convoque las próximas elecciones al Parlamento autonómico.

Montero abrió el curso político en Andalucía con una reunión de la Interparlamentaria del PSOE-A el pasado 5 de septiembre en Montilla (Córdoba), y el pasado domingo día 14 compartió un acto político de apertura también de curso en Málaga junto al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quien defendió que la candidata socialista a la presidencia de la Junta y vicepresidenta primera de su Ejecutivo encarna "lo que necesita Andalucía" y "lo que va a tener a partir de las próximas elecciones" si se convierte en mandataria autonómica, y es "ganas, compromiso, cercanía y trabajo", además de "mirar siempre a la izquierda", según remachó.