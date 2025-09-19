Montero critica a Junta que "corrija la plana" al alcalde de Cádiz, "encantado" con cesión de terrenos para el hospital

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este viernes en declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba. - MADERO CUBERO/EUROPA PRESS

CÓRDOBA 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha criticado este viernes que la reacción de la Junta de Andalucía haya "corregir la plana" al alcalde de Cádiz, Bruno García, a quien ella ha descrito "encantado" ante el anuncio que hizo ella hace una semana para la cesión gratuita de terrenos en la Zona Franca de Cádiz y ubicar ahí la construcción de un nuevo hospital, que debería ejecutar la Administración autonómica.

En declaraciones a los medios de comunicación en Córdoba, donde ha visitado una planta asfáltica para la reparación del firme de la A-4, Montero ha calificado de "curioso" que después de su propuesta la reacción de la Junta de Andalucía sea buscar "una excusa nueva" sobre el levantamiento de un nuevo hospital apelando a las competencias del Ayuntamiento, del que ha subrayado "que está encantado con la construcción del hospital".

"El Ayuntamiento no ha puesto ni un problema al convenio", ha abundado en este sentido, para dirigir entonces sus críticas hacia el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, de quien ha afirmado que "lo que hace el señor Sanz es justamente corregir la plana al alcalde de Cádiz", de quien ha proyectado la imagen de que "por supuesto quiere que haya un nuevo hospital en su ciudad".

De Bruno García ha seguido señalando que "está colaborando con el Gobierno de España, pero que no le deja la Junta de Andalucía", por cuanto ha imputado a la Administración autonómica que su rol en este diálogo institucional "es confrontar y solo se dedica a confrontar".

Montero ha considerado que si el Ayuntamiento de Cádiz "quiere modificar algo del convenio, estamos encantados porque nuestra relación con el alcalde es cordial y va en la misma dirección", antes de insistir en el rechazo de la Junta y su posición de que "busca excusa para no construir el hospital" después de que el argumento de los terrenos donde ubicar la futura instalación sanitaria "se la hemos desmontado y se salta otra nueva".

"Nosotros vamos a poner todas las facilidades y si lo que dice el señor Sanz el Ayuntamiento lo pide, que es el competente, también lo atenderemos", ha sostenido sobre este asunto.

La situación que ha descrito Montero de colaboración entre Administraciones de distinto color político la ha planteado ante la pregunta de las críticas de la Junta de Andalucía por ignorarla ante las sucesivas cartas que le remiten como vicepresidenta y ministra.

En este sentido ha considerado que ese argumento del Gobierno andaluz es "una prueba", a su juicio, de que de fondo hay "un interés partidista por parte de la Junta" y que, por ello, "no hay un diálogo franco", ya que ha sostenido que su propósito es "utilizar al Gobierno de España para la confrontación".

LOS ANDALUCES, LOS MÁS BENEFICIADOS DE LA POLÍTICA SOCIAL DEL GOBIERNO

Montero ha reprochado a la Junta "no reconocer los avances de inversiones", así como de "políticas" del Gobierno de las que ha considerado que redundan en Andalucía, por cuanto ha computado aquí medidas como la reforma laboral, el intento de reducción de la jornada laboral, o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o de las pensiones, para considerar que "las políticas sociales que impulsamos a quien más benefician es Andalucía" con la premisa de que en la región se encuentra "un mayor volumen de ciudadanos que se benefician de esa medida".

"Todos los escritos que dirige la Junta de Andalucía lo que buscan es la confrontación, la bronca y yo respondo con hechos", ha argumentado la vicepresidenta y ministra, quien seguidamente ha descansado ese argumento con el ejemplo de la cesión de terrenos para que Cádiz tenga un nuevo hospital.

"No me dedico a cartearme, me dedico a hacer cosas y a trabajar por Andalucía", ha remachado su argumentación Montero.