Montero reúne este sábado a la Interparlamentaria del PSOE-A al día siguiente de presentar su modelo de financiación

SEVILLA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, reúne este sábado, 10 de enero, en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a la Interparlamentaria regional de los socialistas andaluces, al día siguiente de haber presentado como ministra de Hacienda su propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica.

La cita es este sábado en el Auditorio Riberas del Guadaíra de la citada localidad sevillana, y en ella está previsto que María Jesús Montero intervenga a partir de las 11,30 horas, según se recoge en la convocatoria para los medios de comunicación.

El portavoz de la Ejecutiva del PSOE-A, Francisco Cuenca, señaló este pasado jueves en rueda de prensa en Granada que, en esta reunión de la Interparlamentaria, los socialistas andaluces pretendían abordar la "hoja de ruta" de la federación de cara al recién iniciado año 2026, que pasa por "ganar en las elecciones andaluzas" previstas para este ejercicio.

Francisco Cuenca defendió que la "maquinaria" electoral de la federación socialista andaluza "está a tope", y durante el pasado año ha "demostrado" que han "cumplido los objetivos", de forma que el PSOE-A llega a este año 2026, "electoral" en Andalucía, "preparado, unido, firme y cargado, sobre todo, de esa convicción de estar cerca de los problemas de la gente precisamente para plantearle las soluciones".

ANTE UN AÑO ELECTORAL "DECISIVO PARA ANDALUCÍA"

De este modo, el portavoz socialista remarcó que 2026 no sólo "no es un año cualquiera", sino que "es vital y decisivo para Andalucía", por lo que el PSOE-A lo aborda "con la maquinaria electoral a tope, preparado, cargado de ideas y, sobre todo, cargado de soluciones" frente al "destrozo" que, en su opinión, el Gobierno del PP-A de Juanma Moreno está causando en lo público, que es "aquello que nos iguala".

Se da la circunstancia, además, de que la reunión de la Interparlamentaria llega al día siguiente de la rueda de prensa que, en el Ministerio de Hacienda, ofreció este viernes María Jesús Montero para presentar su propuesta de nuevo modelo de financiación, que recoge los criterios de reparto de los recursos públicos entre las comunidades autónomas.

La previsión del Ministerio de Hacienda es que el nuevo modelo entrara en vigor el próximo año 2027, y aportaría a las comunidades autónomas 20.975 millones más de los que obtendrían si se mantuviera el modelo vigente.

En concreto, la nueva propuesta del modelo de financiación autonómica presentado por María Jesús Montero sitúa a Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana como las tres comunidades autónomas que más incrementarían sus recursos en 2027 respecto al sistema vigente.

Así, Andalucía recibiría 4.846 millones de euros más en 2027 respecto al modelo vigente, mientras que Cataluña incrementaría 4.686 millones de euros más en 2027, y la Comunidad Valenciana aumentaría sus recursos en 3.669 millones.

En la misma rueda de prensa, la ministra de Hacienda y también candidata socialista a la Junta en las elecciones previstas para este año subrayó que Andalucía sería la comunidad más beneficiada con este modelo, un mensaje en el que incidió también la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en otra comparecencia este viernes ante los medios de comunicación.

Ambas dirigentes socialistas han coincidido en las últimas horas en criticar que el Gobierno de Juanma Moreno pudiera oponerse o "renunciar" a recibir esa cifra adicional de financiación para Andalucía por "sectarismo político" del PP.