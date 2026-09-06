Montero señala que el modelo de Moreno es "debilitar" la universidad pública para favorecer el "negocio de las privadas"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha asegurado este domingo, 6 de septiembre, que el modelo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno "consista en debilitar la universidad pública mientras abre las puertas de par en par a la proliferación del negocio de las universidades privadas".

Según ha concretado en su perfil en la red social 'X', consultado por Europa Press, la líder socialista ha respaldado la "alerta" de la rectora de la Universidad de Sevilla (US), señalando que la "falta de una financiación suficiente y estable" por parte del Gobierno andaluz compromete la capacidad de los centros públicos para "renovar plantillas, impulsar la investigación y garantizar que el origen socioeconómico no limite el futuro de ningún joven".

En este sentido, Montero ha advertido de que la universidad pública representa "talento, igualdad de oportunidades y progreso colectivo", y ha criticado que el Ejecutivo autonómico "la abandone para favorecer intereses privados".

"Necesitamos universidades públicas fuertes, no un modelo que amplíe las oportunidades de negocio mientras estrecha las oportunidades de nuestros jóvenes", ha sentenciado Montero, al tiempo de señalar que "defender la universidad pública es defender la igualdad, la investigación y el futuro de Andalucía. Su financiación no puede seguir esperando".