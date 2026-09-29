Montero señala que "no tenía duda" del "apoyo abrumador" al alcalde de Jaén en las primarias dada su "excelente gestión"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en rueda de prensa en el Parlamento. - PSOE-A

SEVILLA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha indicado este martes que "no tenía ninguna duda" de que el alcalde de Jaén, Julio Millán, obtendría un "apoyo mayoritario" en la votación de las primarias a las que se sometió el pasado sábado para ser reelegido como candidato socialista a la Alcaldía jiennense en las elecciones locales previstas para mayo de 2027.

María Jesús Montero ha defendido así la "excelente gestión" que, en su opinión, ha realizado Millán al frente del Ayuntamiento de Jaén, y ha valorado la victoria que ha cosechado en dichas primarias, en las que el alcalde competía con un concejal de su equipo de gobierno, Carlos Alberca, y en las que se ha impuesto con casi el 70 por ciento de los votos de los militantes que participaron en la consulta.

En rueda de prensa en el Parlamento, la líder del PSOE-A se ha pronunciado sobre esta cuestión a preguntas de los periodistas, y ha defendido que estaba convencida de que "la excelente gestión del Ayuntamiento de Jaén haría que el apoyo a esas primarias que pidió el propio alcalde fuera abrumador y mayoritario, como así ha sido".

Montero ha agregado que "de lo que se trata ahora es de finalizar una legislatura en ese ayuntamiento que permita el cumplimiento de la totalidad de los compromisos adquiridos" por los socialistas y, "por otra parte", que los candidatos del PSOE se presenten a dichas elecciones de 2027 "con ilusión, con ganas, con un partido unido después de celebrar las primarias, que nos permita realmente ser la oferta atractiva que la ciudad de Jaén necesita", ha finalizado.