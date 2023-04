Montero señala la oposición del Gobierno a "cualquier fórmula" que permita legalizar los "vientres de alquiler"

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha mostrado la oposición del Ejecutivo central a la gestación subrogada en España al tratarse de "una mercantilización del cuerpo de las mujeres" y ha apuntado que "evidentemente" se va a oponer a este tipo de técnicas y estudiarán situaciones que puedan "realmente dificultad" que esta situación se pueda realizar.

Preguntada por los periodistas en una visita institucional al municipio de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), la ministra ha explicado que se trata de "vientres de alquiler" y ha afirmado que "no se puede comprar ni vender el cuerpo de las mujeres", que, además, según las estadísticas, son "mujeres pobres las que alquilan su vientre para obtener unos recursos añadidos que les permita tener mejores capacidades de supervivencia".

"Yo cre que a cualquiera que le pasara esta situación, cualquiera que tuviera a su hija o ella misma, probablemente, no alquilaría su vientre y hay que verlo desde esa perspectiva empática. No se puede ver como algo que ocurre en otras partes del mundo, que ocurre con otras mujeres, sino que cada uno debería de hacer la evaluación de qué opinaría si su hija decide someter el vientre al alquiler de otra pareja que no puede tener hijo", ha cuestionado.

Y, ante esta situación, Montero ha explicado que el Gobierno de España y el PSOE "se va a oponer a cualquier fórmula que permita legalizar esta situación en España", aunque ha recordado que "la legislación ya tiene dificultades para que se pueda producir", toda vez que ha recordado que un caso reciente ha puesto nuevamente en la actualidad este asunto.

Sin entrar a valorar ningún caso, la ministra de Hacienda ha insistido en que se trata de "alquilar el vientre de una mujer, que es la única persona que puede tener hijos, para que después sea otra familia la que lo adopta".