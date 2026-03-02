Montero sitúa la comparecencia de Zapatero en el Senado a su uso por el PP para impulsar "comisiones a granel"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, atiende este lunes a los medios de comunicación en Cantillana (Sevilla), que se vio afectado con vecinos desalojados por el temporal. - María José López - Europa Press

CANTILLANA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha sostenido este lunes que el Partido Popular se vale de su mayoría absoluta en el Senado para impulsar comisiones de investigación "a discreción, a granel", en alusión a la comparecencia en esta jornada del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión de investigación del caso Koldo a cuenta de su participación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Esa presencia de Zapatero en el Senado la ha enmarcado en el papel de "personas que comparecen sin ninguna relación con los hechos que se estén investigando", en declaraciones a los medios de comunicación en Cantillana (Sevilla), donde Montero se ha reunido con su alcaldesa, Rocío Campos, y ha visitado casas que se desalojaron durante el temporal y a regantes de cultivos afectados.

"Lo hemos visto esta mañana también con la propia citación del presidente Zapatero, que no guarda ninguna relación con los casos que hemos conocido de Koldo", ha continuado ahondando sobre esa comparecencia, convencida de que la situación se reduce a "noticias falsas que aparecen en medios de comunicación que pretenden vincular a personas conocidas del Partido Socialista con cualquier caso que exista en este momento".

Ha considerado que el PP recurre al Senado como escenario para "intentar instrumentalizar comisiones de investigación para todo" y aprovechar así "toda cuestión que les parezca, que pueda generar ruido" y por ello propicia "que desfilen personas significadas y tienen interés mediático", aun cuando "nada tengan que ver" con la materia que es objeto de la investigación.

Se ha cuestionado esta estrategia parlamentaria para preguntarse entonces "por qué el Parlamento andaluz no ha creado la comisión de investigación de los cribados del cáncer de mama", antes de que recordar que la crisis política iniciada por las mamografías no concluyentes de este programa ha repercutido sobre "2.500 personas al menos que conozcamos, aunque no tenemos el dato", caso que ha situado como "negligencia del sistema sanitario".

Tras su paralelismo sobre qué quiere investigar o no el Partido Popular, ha inferido que "algunas víctimas y algunos casos el Partido Popular los utiliza para hacer su propaganda política y otros casos parece que pasan desapercibidos, sobre todo, cuando afectan a las mujeres".

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha negado en el Senado cualquier tipo de "relación" con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, tachando de "falsedades" las informaciones que le situaban en reuniones con el exministro José Luis Ábalos y otras autoridades públicas para hablar sobre la aerolínea.

Zapatero ha recalcado que nunca ha hablado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre el rescate de Plus Ultra y tampoco con ningún miembro del Ejecutivo, aunque, como anécdota, el exlíder socialista ha desvelado que sólo ha comentado con Sánchez sus "sensaciones" sobre la comisión de investigación del 'caso Koldo'.