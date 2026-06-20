Montero se suma a la campaña de Acnur por el Día Mundial del Refugiado y expresa solidaridad a personas forzadas a huir

La secretaria general del PSOE-A y portavoz del grupo en el Parlamento andaluz, María Jesús Montero - PSOE-A

SEVILLA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, se ha sumado este sábado a la campaña de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) con motivo del Día Mundial del Refugiado, y ha manifestado su firme "compromiso y solidaridad con las personas forzadas a huir de sus hogares".

Así lo ha expresado la dirigente socialista en un mensaje en su cuenta en la red social X, donde ha indicado que cada "segundo", "cada hora" y "cada día" se suma al mensaje de Acnur.

"Expreso todo mi apoyo a las personas refugiadas y a quienes se han visto forzadas a huir de sus hogares. Las vemos. No las hemos olvidado. No están solas", ha compartido Montero.