Montero urge a la Junta "explicaciones y soluciones" porque "parece que los errores" en cribados de cáncer "continúan"

La secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, durante su participación en el ciclo de 'Encuentros Ser'. A 5 de noviembre de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reclamado este viernes "explicaciones y soluciones ya" al Gobierno andaluz del PP-A y Vox, porque "parece que los errores" detectados en el programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad pública andaluza "continúan".

Así lo ha manifestado la dirigente socialista en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en el que ha subrayado que "ha pasado más de un año desde que se denunciara públicamente la negligencia en el programa de detección precoz del cáncer de mama en Andalucía, y parece que los errores continúan".

María Jesús Montero se ha hecho eco de una información de la Cadena SER para advertir de que a una vecina de Cantillana (Sevilla) llamada Rosario "le diagnosticaron un tumor y después recibió una carta asegurando que todo era normal, sumando incertidumbre a su dolorosa situación".

"Estas son las consecuencias de que (Juanma) Moreno Bonilla se apresurara a cerrar esta grave crisis sanitaria en falso, sin determinar las causas ni permitir una investigación en el Parlamento", ha manifestado la secretaria general del PSOE-A, quien ha aseverado que "detrás de cada error hay una mujer, una familia y una vida que se llena de miedo e incertidumbre".

Montero ha puesto de relieve que las mujeres que se ven afectadas por estas situaciones "atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas", y "necesitan certezas, cuidados y tranquilidad, no nuevas angustias".

"Ninguna mujer debería tener que preguntarse si puede confiar en los resultados de sus pruebas médicas. Merecen respuestas, merecen seguridad y, sobre todo, merecen saber que su salud está en buenas manos", ha añadido la líder del PSOE-A antes de cerrar su comentario exigiendo "al Gobierno de PP y Vox explicaciones y soluciones ya".