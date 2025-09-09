Montero valora el "justo respaldo" del Consejo de Universidades a la UGR y la UJA

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha valorado este martes el "justo respaldo" del Consejo de Universidades a las posiciones de las universidades de Granada (UGR) y de Jaén (UJA), en lo que respecta a la verificación de los grados de IA e Ingeniería Biomédica.

La Comisión Permanente del Consejo de Universidades ha decidido este martes por unanimidad aceptar las reclamaciones presentadas por la Universidad de Granada con relación a la verificación del Grado en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial y por la Universidad de Granada y la Universidad de Jaén con relación a la verificación del Grado en Ingeniería Biomédica.

Como consecuencia de esta decisión, se aprueba la verificación de estos dos grados por parte de la permanente del Consejo de Universidades --conformada por una representación de rectores de las universidades españolas y un representante del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades-- y de ello se ha informado a todas las partes interesadas.

Según ha expresado Montero en su cuenta en la red social X, Andalucía merece una educación pública de calidad y "no el deterioro" al que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "somete a los servicios públicos y la igualdad de oportunidades".