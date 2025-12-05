Montero valora el potencial de España como fabricante automovilístico con una industria que amplía "cuotas de mercado"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (3d), la vicepresidente primero del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (2i), La alcaldesa de Linares (Jaén), María Auxiliadora del Olmo (2d) y el CEO de Santano Motors, Eduardo Blanco - Francisco J. Olmo - Europa Press

LINARES (JAÉN), 5 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha valorado este viernes que España es una "potencia" en la fabricación de automóviles y cuenta con una industria que "sigue conquistando cuotas de mercado".

Así lo ha puesto de relieve la vicepresidenta en el transcurso de su intervención en el acto de presentación de la factoría de Santana Motors en Linares (Jaén), que ha clausurado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con otro discurso posterior al de la representante del Gobierno central.

Este acto ha servido para poner de relieve que la industria de automoción vuelve a este municipio de Jaén de la mano de un proyecto que vincula a Santana Motors junto a las asiáticas Anhui Coronet Tech Co. y Zhengzhou Nissan (ZNA).

María Jesús Montero ha señalado que para el Gobierno "es un motivo de orgullo poder comprobar cómo la industria automovilística española sigue conquistando cuotas de mercado, y cómo sigue apostando por la sostenibilidad, la innovación, las claves de la profunda transformación en la que se encuentra el sector del automóvil".

Al hilo, ha recordado la presentación, esta misma semana en un acto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, del 'Plan España Auto 2030', "una hoja de ruta co-diseñada con la industria, con los agentes sociales, con el conjunto de administraciones públicas, para aportar certidumbre, confianza al sector y a toda la sociedad, con un objetivo compartido, que nuestro país se consolide como un 'hub' tecnológico de innovación en la fabricación de vehículos sostenibles", según ha señalado.

En esa línea, la vicepresidenta ha defendido que "tenemos que ser capaces de ofrecer coches, vehículos eléctricos o híbridos de alta calidad, de vanguardia, a un precio que sea asequible para la clase media y trabajadora".

ACTUACIONES DEL GOBIERNO

"En eso hemos venido trabajando en estos últimos años", según ha agregado María Jesús Montero, que en esa línea ha señalado que "ha habido un proceso activo de escucha a la industria y, además, acompañándolo en un marco regulatorio estable", así como ha valorado el "conjunto de incentivos que están facilitando la transformación del sector y de toda la cadena de valor, especialmente el Perte del Vehículo eléctrico, que nació con la aportación de los fondos europeos" vinculados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según ha recordado.

En paralelo, según ha detallado la vicepresidenta, se está impulsando "el despliegue de la red de infraestructuras de recarga que permita dar seguridad al usuario, que permita que cualquier persona", desde "cualquier lugar del país, pueda circular sin limitaciones porque pueda enchufar el vehículo en los puntos que se están cerrando".

Además, ha apuntado que el Gobierno cree que es "muy importante seguir habilitando ayudas directas a la hora de adquirir vehículos eléctricos o híbridos", y en ese punto ha puesto de relieve que este mismo viernes, 5 de diciembre, se ha anunciado "un nuevo plan de estas características --Plan Moves III-- dotado con 400 millones que va a satisfacer ese incentivo a la demanda que nos permita que los ciudadanos se sigan animando a comprar este vehículo" eléctrico.

Montero ha querido dejar claro que el Gobierno seguirá "incentivando que la bajada de precios se acompañe de una ayuda estatal que permita que, al final, el precio del vehículo sea asequible", y tras ello ha subrayado que "España ha sido siempre, y seguirá siendo, una potencia en la fabricación de automóviles".

"Somos el segundo fabricante europeo y el noveno del mundo, y queremos seguir a la vanguardia liderando esta transformación con compatibilidad de rentabilidad económica, social y medioambiental", ha manifestado en esa línea.

También ha destacado que el Gobierno incorporará "580 millones de euros para dotar a más fondos al Perte del vehículo conectado y eléctrico para seguir, en este caso con presupuesto nacional, la estela de ese impulso que dio el Plan de Recuperación", y ha puntualizado que la "previsión" del Ejecutivo es "movilizar en torno a 1.000 millones de inversión público-privada en los próximos años gracias a este plan".

Por otro lado, la vicepresidenta ha llamado a "afinar con la formación de los jóvenes" para "permitir la empleabilidad en esta industria" de la mano de "programas de Formación Profesional Dual" que permitan a la industria "contar con profesionales cualificados y adaptados" a las "nuevas necesidades", ha añadido.

Tras poner de relieve que "la industria de la automoción produce en España aproximadamente el 10% del PIB y genera dos millones de empleos directos e indirectos", la ministra ha defendido que hay que ir "ganando autonomía estratégica en Europa con la producción de baterías y de componentes indispensables para lograr la movilidad eléctrica", un "valor añadido en el que hay países como China que van muy por delante", según ha puesto de relieve antes de señalar, en ese punto, que el Gobierno español quiere "mantener esta excelente relación con el gigante asiático que refuerce la capacidad industrial y que desarrolle nuestra cadena de valor".

ESPAÑA, "UN LUGAR EXCELENTE PARA LA INVERSIÓN"

En esa línea, ha señalado que desde el Gobierno dan "la bienvenida a todos estos inversores" y les trasladan que España "es un lugar excelente para la inversión, con un ecosistema puntero, de excelencia, competitivo y con capacidad jurídica, asegurando la inversión que se desarrolla", según ha abundado.

Finalmente, la vicepresidenta ha felicitado a la empresa Santana "por apostar por Linares y por el talento de su gente", y le ha agradecido su "entusiasmo" y "defender que es importante aportar un valor añadido a nuestra comunidad", así como por "haber logrado hacer realidad este sueño", ha agregado antes de concluir con el mensaje de que "el Gobierno de España va a seguir apoyando tanto al tejido industrial como al empresarial".