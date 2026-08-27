Montero valora las "respuestas" ofrecidas por el Gobierno "a la altura de la emergencia" de los terremotos de Granada

Archivo - La secretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, María Jesús Montero, ofrece una rueda de prensa en el Parlamento. (Foto de archivo). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha valorado este jueves las "respuestas" que el Gobierno de España ha ofrecido "a la altura de la emergencia" de los terremotos registrados este verano en la provincia de Granada, entre las que figuran la ya anunciada de declarar zona catastrófica las áreas afectadas.

En un apunte en su cuenta en la red social 'X', la líder del PSOE andaluz ha puesto de relieve que el Gobierno destinará "más de 100 millones de euros en indemnizaciones" como "paso decisivo" para "ayudar a recuperar cuanto antes la normalidad" en dicha provincia andaluza.

"Después de días de miedo e incertidumbre tras más de mil terremotos, el Ejecutivo central hace efectivo su compromiso con los y las granadinas y da respuestas a la altura de la emergencia", ha aplaudido María Jesús Montero, quien ha mostrado "todo" su "apoyo y cariño a cada familia y cada negocio afectado por los seísmos". "No estáis solos", ha finalizado su comentario la también exvicepresidenta del Gobierno.

Sobre esta misma cuestión, desde el PSOE-A han subrayado a Europa Press que el Gobierno de España ha dado "un paso decisivo para ayudar a Granada a recuperar cuanto antes la normalidad", y defienden que la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil y la previsión de más de 100 millones de euros en indemnizaciones son "una respuesta concreta, inmediata y a la altura de los daños sufridos".

Las mismas fuentes remarcan que no se trata "sólo de un anuncio", sino que se está hablando de "recursos públicos que permitirán reparar viviendas, recuperar negocios y acompañar a miles de familias que llevan días viviendo con miedo e incertidumbre".

El Gobierno se ha reunido con los alcaldes de los municipios más afectados, ha escuchado a los vecinos y "ha puesto ya una respuesta económica sobre la mesa", agregan desde el PSOE-A, desde donde advierten además de que "esto no es una excepción", ya que el Gobierno de España "ha estado presente desde el primer momento" en "todas las grandes emergencias que ha sufrido recientemente Andalucía", y ha sido "el primero en acompañar la respuesta operativa con una propuesta económica para la recuperación".

Así se vio "tras las graves inundaciones y los temporales", cuando el Gobierno movilizó más de 7.000 millones de euros para ayudar a las familias desalojadas, reparar viviendas e infraestructuras y sostener a ayuntamientos, agricultores, ganaderos, autónomos y empresas, han puesto también de relieve desde el PSOE-A.

En esa línea, desde la federación socialista andaluza también valoran la actuación del Gobierno ante los incendios registrados, poniendo "a disposición de Andalucía todos los medios del Estado solicitados durante la emergencia y activando posteriormente las ayudas para reparar los daños personales y materiales".

"Y lo volvemos a ver ahora en Granada: ante los terremotos, el Gobierno escucha, acompaña y responde con recursos", remachan desde el PSOE-A, desde donde enfatizan que "no hay una gran emergencia reciente" en Andalucía --inundaciones, incendios o terremotos-- "en la que el Gobierno de España no haya estado desde el primer momento y no haya puesto después una respuesta económica concreta para impulsar la reconstrucción".

Al respecto, desde el PSOE-A apostillan que "gobernar no consiste únicamente en acudir cuando se encienden las cámaras, sino en permanecer cuando hay que levantar viviendas, recuperar negocios y devolver la normalidad a los pueblos", y "hacerlo en tiempo y forma, como ha sido el caso en todas estas circunstancias".

Al hilo, las mismas fuentes subrayan que la Junta de Andalucía "tiene competencias, presupuesto y responsabilidad en la recuperación", de forma que "no puede adoptar el papel de espectadora ni esperar siempre a que sea el Gobierno de España quien presente primero las soluciones y movilice los recursos". "La reconstrucción de Granada exige cooperación institucional, pero también que cada administración asuma plenamente sus obligaciones", zanjan al respecto desde el PSOE-A.