Montero ve "desmedida" y más "propia de un juicio político" la decisión del juez Peinado sobre Begoña Gómez

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero - PSOE-A

SEVILLA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, ha considerado este sábado "desmedida y desproporcionada" la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral con jurado popular a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como de retirarle el pasaporte, la prohibición de salida de territorio nacional y la obligación de comparecer cada quince días para firmar en sede judicial.

En su cuenta en la red social X, Montero ha señalado que es una "decisión desmedida y desproporcionada, más propia de un juicio político que de un proceso justo contra una persona inocente".

"Begoña Gómez no ha cometido ningún delito y la presunción de inocencia no puede quedar sepultada bajo el ruido político y mediático de quienes pretenden destruir a una mujer para hacer daño al Gobierno", ha agregado.

Se ha mostrado convencida de que "la verdad siempre acaba ganando, para desgracia de manipuladores y sus cómplices".