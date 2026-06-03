Montero ve "injustificable" que Moreno "rechace dialogar" con el Gobierno de su propuesta de reforma de financiación

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, valora los resultados electorales. A 17 de mayo de 2026 en Sevilla (Foto de archivo). - María José López - Europa Press

SEVILLA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha tildado este miércoles de "injustificable" que el presidente de la Junta en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, "rechace sentarse a dialogar con el Gobierno de España" sobre una reforma del modelo de financiación autonómica que ella misma presentó en su etapa como ministra de Hacienda, y que "supondría 5.700 millones de euros más al año para Andalucía".

Así lo ha puesto de relieve la secretaria general del PSOE-A en un apunte en su cuenta en la red social 'X' en el que comparte además el vídeo de unas declaraciones de su sucesor al frente del Ministerio de Hacienda, Arcadi España, lamentando en la rueda de prensa posterior a la reunión de este martes del Consejo de Ministros que la consejera andaluza de Economía y Hacienda en funciones, Carolina España, haya dicho que "no se va a sentar con el Gobierno de España a dialogar" sobre este modelo de nuevo sistema de financiación autonómica.

La también portavoz del Gobierno andaluz en funciones anunció este pasado martes que la Junta no acudirá a reuniones bilaterales planteadas por el Ministerio de Hacienda para abordar el nuevo sistema de financiación autonómica.

Carolina España respondió así públicamente a la carta que el Ministerio de Hacienda anunció el lunes que había remitido a todas las comunidades de régimen común para iniciar de manera "inmediata" una ronda de reuniones bilaterales con el objetivo de abordar la reforma de la financiación autonómica.

Tras este posicionamiento del Gobierno andaluz en funciones, María Jesús Montero ha criticado este miércoles que Juanma Moreno "rechace dialogar" con el Ejecutivo central sobre esta cuestión, pese a que la sanidad pública andaluza cuenta "con listas de espera récord y servicios esenciales necesitados de recursos".

La también exministra de Hacienda ha denunciado que el líder del PP-A "antepone las órdenes" del presidente nacional de su partido, Alberto Núñez Feijóo, "a los intereses de los andaluces", cuando "Andalucía siempre debe ser lo primero", según ha sentenciado María Jesús Montero.