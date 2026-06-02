Andalucía no irá a reuniones bilaterales sobre financiación y pide un nuevo modelo "no diseñado por el independentismo"

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía y portavoz del Gobierno en funciones, Carolina España - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno andaluz en funciones ha anunciado este martes que no acudirá a reuniones bilaterales con el Ministerio de Hacienda para abordar el nuevo sistema de financiación autonómica.

En un comunicado, la consejera andaluza en funciones de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, se ha pronunciado así a raíz de que el Ministerio de Hacienda informara ayer lunes de que ha remitido una carta a todas las comunidades de régimen común para iniciar de manera "inmediata" una ronda de reuniones bilaterales con el objetivo de abordar la reforma de la financiación autonómica.

España ha señalado que el actual Ejecutivo andaluz en funciones no acudirá a ninguna reunión bilateral tanto por una "cuestión de fondo, ya que el sistema que propone el Gobierno perpetúa el agravio de financiación a Andalucía", como "de forma", puesto que el futuro del dinero de los andaluces "se defiende en la mesa donde están todas las comunidades, no en reuniones bilaterales", como ya dejó claro en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Para la también portavoz del Gobierno andaluz en funciones, las convocatorias bilaterales "no buscan el bien común ni la equidad, sino que son solo un intento a la desesperada de contentar al independentismo en un momento en el que el Gobierno central flaquea y necesita comprar tiempo".

"No vamos a participar en este juego de distracción y menos aún estando el Gobierno de la Junta de Andalucía en funciones", según ha añadido Carolina España.

En su opinión, "lo que el ministerio pretende ponernos sobre la mesa es el mismo modelo que ya fue rechazado por unanimidad de las autonomías".

Ha insistido en reclamar que se "retire ese modelo y se presente uno nuevo que no esté diseñado por el independentismo y que sea justo para los andaluces".

Según España, con el modelo que presentó la exministra de Hacienda María Jesús Montero (actual secretaria general del PSOE-A) en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado el pasado 14 de enero, un andaluz "recibiría al año 143 euros menos que la media española y 389 euros menos que un ciudadano de Cataluña".

Ha indicado que Andalucía exige "multilateralidad, transparencia y un fondo de nivelación urgente que iguale la financiación de los andaluces a la de la media de España mientras se reforma el sistema" y no reuniones bilaterales que "solo sirven para consagrar privilegios de unos pocos a costa de los servicios públicos de todos".