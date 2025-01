Montero ve "de sentido común" el rechazo del PSOE a tramitar la cuestión de confianza y espera que Junts "recapacite"

SEVILLA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido este jueves que es "de sentido común" que el PSOE rechace en la Mesa del Congreso admitir a trámite la iniciativa de Junts que reta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza y ha confiado en que la formación que lidera Carles Puigdemont "recapacite" de cara a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025.

Montero se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, al ser preguntada por si el previsible rechazo de la Mesa del Congreso de los Diputados a tramitar la iniciativa de Junts que reclama a Sánchez someterse a una cuestión de confianza pone en riesgo el apoyo parlamentario de los independentistas al Gobierno.

"Creo que es bastante de sentido común que una cuestión de confianza es una prerrogativa que tiene el presidente del Gobierno y que, por tanto, en la Mesa del Congreso no podemos tramitar esa proposición no de ley que, además, no tiene ningún otro tipo de efecto más allá de parecer que uno se incorpora a las competencias que tiene el propio presidente del Gobierno", ha asegurado la vicepresidenta primera del Gobierno.

Tras subrayar que "corresponde a Junts saber exactamente qué es lo que quiere hacer en relación con su posición de apoyo a los grupos", Montero ha recordado que esta formación "siempre ha dicho, y puedo dar fe de que lo ha ejercido, de que su apoyo nunca ha sido un apoyo incondicional". "Junts siempre que apoya una medida hay que negociarla, ver cuáles son los elementos que ellos consideran que pueden ser positivos para ese apoyo y trabajar mucho cada iniciativa", ha relatado.

Preguntada por si está abierta la negociación sobre los PGE para 2025, la titular de Hacienda ha expresado su voluntad de "negociar" los presupuestos aunque acto seguido ha dejado claro que "por supuesto" que se puede gestionar España con cuentas prorrogadas "igual que lo hacen las comunidades autónomas" y ha recordado que "hay comunidades que en la legislatura anterior solamente aprobaron un presupuesto".

"Mientras que la economía tenga el resultado que está teniendo, que estamos creciendo cuatro veces más que la media europea, mientras que el empleo se comporte de la manera que se comporta, con más de 21,3 millones de afiliados a la Seguridad Social y récord de afiliación de mujeres, está el país en muy buenas condiciones para formular unas nuevas cuentas públicas y ese es mi interés, ese es mi objetivo y estamos trabajando con todos los grupos, claro, cada uno pidiendo sus cuestiones y cada uno también estableciendo su ritmo", ha subrayado.

"Así que espero que Junts recapacite a propósito de esa cuestión y a lo largo del día de hoy y mañana que comparecen, pues los podremos escuchar de primera mano", ha concluido Montero.