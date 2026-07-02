Montero ve "vergonzoso" votar investidura de Moreno sin conocer el pacto por el que "la ultraderecha entra" en la Junta

La secretaria general del PSOE-A, MAría Jesús Montero, antes de la segunda votación para la investidura de Juanma Moreno - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE andaluz y portavoz socialista en el Parlamento andaluz, María Jesús Montero, ha calificado este jueves como "vergonzoso" que el Parlamento andaluz vaya a afrontar la segunda votación para la investidura del popular Juanma Moreno como presidente de la Junta sin "conocer los detalles" del pacto que ha cerrado con Vox y que permite que "por primera vez entre la ultraderecha después de la dictadura en un gobierno en Andalucía".

En declaraciones a los periodistas a menos de una hora del inicio del debate en el Pleno del Parlamento, Montero ha asegurado que el pacto de PP y Vox es "doblemente vergonzante porque ha sido llevado con oscuridad, ya no sólo es que no le hayan puesto luz y taquígrafos es que ni un triste candil para que pudiéramos ahora poder analizar las que parece que son más de mil medidas que pueden acompañar este acuerdo y posteriormente porque esta mañana el propio señor Feijóo nos anunció que ya se había producido el acuerdo".

"Creo que Andalucía merece más, no es de recibo que estemos a estas alturas sin conocer qué es lo que vamos a votar dentro del Parlamento", ha censurado la líder del PSOE-A, que ha calificado la votación como "un fraude absoluto de investidura" para dar paso a un gobierno "que está en las antípodas de lo que propone el PSOE, porque va a practicar políticas que ya conoceremos la letra pequeña pero que desde luego nada tienen que ver con el proyecto de garantía de oportunidades que queremos impulsar los socialistas".

Tras dejar claro que el pacto PP-Vox da paso a un gobierno "legítimo emanado de las urnas", Montero ha centrado sus críticas en que "ni siquiera se nos haya dado la oportunidad de valorar en esta segunda votación por mayoría simple" su contenido porque "el acuerdo que se presenta el primer día y lo que se presenta según las palabras del propio señor Moreno, era un gobierno en solitario y desgranó una serie de medidas en las que desde luego no estarán todos aquellos puntos que la ultraderecha de Vox ha incorporado".

En este sentido, ha lamentado que Moreno "no tenga valentía para explicar en qué consiste ese acuerdo" ante el Pleno del Parlamento, ya que se ha mostrado convencida de que la Mesa de la Cámara no atenderá su petición para que el contenido del pacto PP-Vox se pueda debatir. "Queda media hora y todavía no lo sabemos, es una vergüenza como no ha habido en otras comunidades autónomas que antes de la votación no se haya conocido con tiempo suficiente la letra pequeña", ha concluido.