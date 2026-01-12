Montoro (Córdoba) celebra una jornada sobre su Plan de Impulso del Oleoturismo

Montoro celebra una jornada sobre su Plan de Impulso del Oleoturismo. - AYUNTAMIENTO DE MONTORO

MONTORO (CÓRDOBA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Montoro ha celebrado este lunes una jornada informativa dirigida al sector turístico y olivícola con el objetivo de presentar los avances del Plan de Impulso del Oleoturismo, una iniciativa estratégica que se desarrollará a lo largo de este año para reforzar la identidad oleícola del municipio y posicionarlo como destino de referencia en torno al AOVE y la cultura del olivo.

La iniciativa, según ha informado el Consistorio montoreño en una nota, está financiada por el propio Ayuntamiento y cuenta con la colaboración del Patronato de Turismo de la Diputación de Córdoba, sumando esfuerzos para potenciar la marca Montoro dentro de la oferta turística provincial y nacional.

La alcaldesa de Montoro, Lola Amo, ha destacado durante su intervención que este plan "es un compromiso con nuestra identidad y nuestro futuro", que pone en valor la riqueza del olivar y la tradición oleícola del municipio como elementos diferenciales. En este sentido, ha subrayado que el verdadero potencial del proyecto reside en su capacidad para generar valor añadido al esfuerzo diario de agricultores, almazaras, hosteleros y profesionales del sector turístico.

"El éxito de este plan de oleoturismo será el éxito del trabajo en equipo; solo si trabajamos de la mano ayuntamiento, sector primario y sector servicios, conseguiremos que el trabajo de tanta gente en nuestro pueblo tenga mayor reconocimiento y mayores oportunidades de futuro".

La jornada ha contado con una elevada participación de almazaras, alojamientos, restaurantes, empresas de turismo activo y otros agentes locales. Desde el Ayuntamiento se ha incidido en que el éxito del plan no es una meta administrativa, sino "un logro colectivo que solo puede alcanzarse mediante la implicación real y coordinada de todo el sector".