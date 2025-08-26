Morant visita la Estación Biológica de Doñana y reivindica la "apuesta científica" del Gobierno en Andalucía

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant durante su visita al (EBD-CSIC) a 26 de agosto de 2025 en Sevilla, Andalucía (España). La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha visitado la Estación Biológica de - Francisco J. Olmo - Europa Press

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha visitado este martes en Sevilla la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), y ha puesto este centro "como ejemplo del compromiso del Gobierno de España para combatir la emergencia climática a través de la ciencia y la innovación". Además, ha reivindicado la "apuesta científica sin precedentes" que, según ha defendido, está llevando a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez en Andalucía a través de iniciativas como la Agencia Espacial Española, con sede en Sevilla, o el acelerador de particulas del proyecto 'Ifmif-Dones' de Escúzar (Granada).

En una atención a medios, la ministra ha aseverado que "la evidencia científica es un instrumento clave para hacer frente al cambio climático y a los fenómenos cada vez más virulentos que provocan en nuestro país", como "los incendios forestales o la 'dana' de Valencia".

Durante su visita a la Estación Biológica de Doñana, recientemente reconocida como Centro de Excelencia Severo Ochoa por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la ministra también ha explicado que actualmente, cuenta con 47 investigadores de plantilla y contratados Ramón y Cajal que participan en 150 proyectos activos con una financiación cercana a los 30 millones de euros, de los cuales 34 estudian el impacto del cambio climático, incluyendo los incendios forestales.

Además, Diana Morant ha recordado que el Gobierno de España, a través de ayudas directas, ha transferido ya 70 millones de euros a los 14 ayuntamientos del entorno de Doñana para el desarrollo de proyectos que impulsen la innovación, el empleo y el emprendimiento, y la diversificación económica de la zona.

Durante su visita, la ministra Morant ha estado acompañada por el secretario de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, Juan Cruz Cigudosa, y la presidenta del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Eloísa del Pino, y el director de la EBD-CSIC, Eloy Revilla.

LA ESTACIÓN BIOLÓGICA DE DOÑANA (EBD-CSIC)

La Estación Biológica de Doñana (EBD), centro del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), es un referente internacional en el estudio de la biodiversidad y su conservación.

Desde el Gobierno han remarcado en una nota que, a través de su amplia producción científica, la EBD impulsa "acciones clave" en conservación, adaptación al cambio global, control de especies invasoras y prevención de zoonosis.

Dispone de laboratorios punteros y gestiona estaciones de campo en el Parque Nacional de Doñana y el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas de Jaén, apoyando investigaciones en hábitats de todo el mundo, desde selvas a desiertos hasta arrecifes y bosques mediterráneos.

El Ministerio de Ciencia, a través del CSIC, cubre una "amplia mayoría" de los casi 16 millones de euros que financian la actividad del centro, proyectos de investigación, mantenimiento y personal de la EBD, según han precisado también desde el Gobierno.

AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA

Por otro lado, a preguntas de los periodistas, la ministra ha valorado la puesta en marcha "en tiempo récord" de la Agencia Espacial Española con sede en Sevilla, que permite que desde España haya "una sola voz internacional" en materia espacial.

En ese sentido, ha indicado que "el sector empresarial está muy contento con esa interlocución única con la Agencia Espacial Española", así como ha valorado que, "por primera vez, tenemos proyectos con la NASA", y que la plantilla que se está incorporando a dicho organismo está formada fundamentalmente por andaluces.

La ministra ha valorado así que el "talento" que se forma en una comunidad autónoma pueda "vivir y trabajar en su tierra", por lo que ha celebrado que "una agencia que está funcionando muy bien esté muy alimentada por talento sevillano", en línea con el objetivo que se fijaba el Gobierno de que dicho organismo "tuviera impacto en el territorio", según ha abundado.

ACELERADOR DE PARTÍCULAS

Por otro lado, en relación a la International Fusion Materials Irradiation Facility-Demo Oriented Neutron Source (Ifmif-Dones), que contará con un acelerador de partículas en el municipio granadino de Escúzar, la ministra ha puesto de relieve que "por el momento es la infraestructura científica más importante que va a tener España", acaparando "inversiones de 700 millones de euros" y para la que se ha sumado a países como Japón, y también a la Comisión Europea.

Ha señalado que al respecto de este proyecto se están dando "los pasos que hay que dar", y ha advertido en ese punto de que "el proceso de construcción" afrontará distintas fases que requerirán "una tecnología u otra", por lo que "estamos hasta innovando también en los procesos de adjudicación y de obra", también "de la mano de la Junta de Andalucía", con la que el Gobierno de España comparte dicho proyecto "al 50%", según ha apuntado Diana Morant para concluir.