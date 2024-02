SEVILLA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves al Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía que "deje de alentar la turismofobia" que ha concretado en sus críticas a que los campos de golf no sufran los cortes en el suministro de agua.

En la sesión de control al Gobierno andaluz en el Parlamento de Andalucía, a una pregunta de este grupo sobre los efectos negativos del turismo, Moreno ha calificado las críticas hacia los campos de golf como "un mito político", mientras que ha cifrado su contribución económica en unos ingresos de 2.000 millones de euros, por lo que ha solicitado a Adelante que "no distorsionemos la verdad" por cuanto ha ironizado con una cifra, "no hay dos millones de campos de golf", y ha defendido que esas instalaciones deportivas se riegan con un 60% de aguas regeneradas y un 40% de aguas no aptas.

"No distorsionen la verdad para practicar turismofobia", ha pedido el presidente andaluz, quien ha expresado su convencimiento de que "no es positivo para los trabajadores y para esas familias que gracias al turismo puedan hacer turismo".

El presidente de la Junta, que ha descrito el turismo como "una de esas distintas industrias que tiene que funcionar" en la economía andaluza, ha señalado que su aspiración es que "venga un turismo de más calidad, que deje más recursos, desestacionalizado".

El presidente de la Junta ha blandido datos para consolidar la percepción del turismo como industria, entre ellos que 415.000 familias tienen entre sus miembros a un empleado en el sector, cifra que supone "el 12% de los ocupados de todas las comunidades", así como que representa "una cuarta parte del impacto económico en España".

Moreno ha argumentado que el Gobierno andaluz "representamos a la mayoría" de la sociedad, mientras que ha atribuido a Adelante Andalucía encarnar "a una minoría" por cuanto ha esgrimido estudios sociológicos para apuntar que "un 91% de los residentes considera que el turismo afecta de manera positiva o muy positiva" o que "un 86% cree que el turismo ayuda a la conservación de monumentos".

La única concesión argumental que le ha hecho Moreno a Adelante ha sido reconocer que "la vivienda turística provoca una distorsión del modelo", punto en que ha reivindicado la aprobación en el Consejo de Gobierno de 29 de enero del decreto sobre viviendas turísticas y su futura contribución al dejar en manos de los ayuntamientos la posibilidad de acotar esas viviendas.

GARCÍA: "NO TENGO TURISMOFOBIA, QUIERO QUE LOS ANDALUCES PUEDAN HACER TURISMO"

El portavoz parlamentario de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha replicado la argumentación del presidente de la Junta para negar la acusación de turismofobia y reivindicar que su aspiración es que "quiero que los andaluces puedan hacer turismo y no trabajar para el turismo", mientras que ha señalado que Andalucía cuenta con 110 campos de golf, un dato que ha asegurado obtener de la patronal del sector.

García, quien se ha cuestionado la contribución del decreto sobre viviendas turísticas de la Junta con la idea de que "no aporta nada nuevo que no dijeran los tribunales", se ha cuestionado la política turística de la Junta de Andalucía, que ha retratado con ejemplos como los 6 millones de euros destinados a la campaña Andalusian Crash, los 22 millones dedicados a la gala de los Grammy Latinos o los 3,6 millones para la promoción en partidos de la NBA.

Tras lo cual ha afirmado que "no vuelva a decir que no hay dinero para las listas de espera", para recriminar al Gobierno andaluz su tendencia a hacer de Andalucía "el patio de recreo de los ricos", ante lo cual ha pedido la implantación de tasa turística "para los que vengan aporten", convencido de que "nadie deja de venir porque pague dos euros".

"La única religión de este gobierno es más turismo, aunque la gente no pueda hacer turismo", ha proclamado el portavoz de Adelante Andalucía como crítica al modelo del Gobierno andaluz, quien ha afeado a Moreno que "nunca le he escucado hablar cara B", para lo que ha esgrimido una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) acerca de que los andaluces no pueden irse una semana de vacaciones.

Ha apuntado en este sentido datos como que "una plaza hotelera consume el agua de tres viviendas", o que "los campos de golf consumen el mismo agua al año que un millón de andaluces".

"No hacen falta más turistas, hace falta arreglar los problemas que genera el turismo", ha sostenido García, quien ha remachado su intervención afirmando que "el pueblo más rico es donde la gente puede hacer turismo".