Moreno afronta la Conferencia sin "grandes expectativas" de acuerdo y no aceptará "imposiciones" del Gobierno

SEVILLA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado que afronta la Conferencia de Presidentes que se celebra este viernes en Barcelona sin "grandes expectativas" de acuerdo y ha advertido de que no aceptará "imposiciones" del Gobierno central.

En declaraciones a Canal Sur Televisión (CSTV), recogidas por Europa Press, antes de participar en la Conferencia, Moreno ha querido dejar claro que asiste a la reunión con "lealtad institucional" y con un "ánimo constructivo", pero que reconoce que "no hay grandes expectativas, puesto que en las reuniones previas que hemos tenido nunca hemos alcanzado un acuerdo".

Ha considerado lamentable que no se llegue a acuerdos sobre asuntos fundamentales y que afectan a Andalucía, como es la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica, los problemas en el transporte ferroviario o la necesidad de más inversión en la red eléctrica.

Moreno ha indicado que estos son asuntos que va a plantear en su intervención, recordando que Andalucía se encuentra infrafinanciada en este momento, con 1.500 millones de euros menos anuales.

Ha añadido que estos asuntos se tienen que someter a votación y que el Gobierno central "ponga los recursos suficientes para que Andalucía, en este caso, pueda competir en igualdad de condiciones con el resto de comunidades".

"No pedimos nada más; no venimos con ánimo de confrontación, sino que venimos con ánimo de construir", ha recalcado el presidente de la Junta, quien ha indicado que está abierto a hablar de todo, pero siempre que "no sean imposiciones" o un "yo invito, tú pagas" del Ejecutivo nacional.

Para Moreno, en las medidas que se pretendan poner en marcha siempre tiene que haber "una corresponsalidad financiera por parte del Gobierno de España", que no puede pretender pedir a comunidades las comunidades que menos recursos tienen que "pongamos todavía más dinero".

Ha señalado que Andalucía está haciendo "mucho esfuerzo" por mantener los servicios públicos esenciales y por seguir creciendo y lo que necesita precisamente es que se la trate "igual" que a Cataluña.