El Gobierno insta a Moreno a ir a la Conferencia de Presidentes "con ánimo de acordar cosas buenas para los andaluces"

ALMONTE (HUELVA), 5 (EUROPA PRESS)

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha emplazado este jueves al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), a que acuda a la Conferencia de Presidentes que se celebrará este viernes, 6 de junio, en Barcelona "con el ánimo" con el que, según ha subrayado, va el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, es decir, con el de "acordar cosas buenas para los españoles" y "para los andaluces" en este caso.

Así lo ha manifestado Pedro Fernández en una atención a medios tras la presentación del dispositivo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la aldea del Rocío, en Almonte (Huelva), de cara a la romería de este fin de semana, y a preguntas de los periodistas sobre cómo se plantea la Conferencia de Presidentes de este viernes.

Al respecto, el delegado ha señalado que el Gobierno de España acude con "total predisposición" a esta cita, como, a su juicio, "lo pone de manifiesto el hecho de que se han admitido" para el orden del día de la misma "absolutamente todos aquellos asuntos que las comunidades autónomas han puesto encima de la mesa", para que el orden del día "se ajuste a las peticiones que ellos tenían".

Tras subrayar además que "22 de las 27" conferencias de presidentes celebradas hasta ahora se han llevado a cabo con Pedro Sánchez al frente del Gobierno central, el delegado ha abogado por que esta cita "se utilizara por parte de las comunidades autónomas", incluida Andalucía, y que los presidentes autonómicos acudieran a esta cita "con el ánimo de verdaderamente llegar a acuerdo y resolver asuntos que son del interés de los andaluces, y no que vayamos buscando la confrontación que permanentemente se produce".

"OFERTA HISTÓRICA" DE SÁNCHEZ A LAS CCAA SOBRE VIVIENDA

En ese punto, el delegado ha aludido a la "oferta histórica" que, según ha puesto de relieve, ha trasladado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a las comunidades autónomas "para mejorar el acceso a la vivienda de tantas personas que lo están demandando", teniendo en cuenta que la vivienda es "uno de los principales problemas, si no el principal", de España y "también en Andalucía".

Pedro Fernández ha remarcado que el presidente del Gobierno ha ofrecido a las comunidades autónomas "triplicar la inversión" en vivienda, asumiendo el Ejecutivo central "el 60%", y proponiendo a las regiones que ellas "asuman el 40%" restante, así como "blindar" vivienda pública para que "a perpetuidad esté destinada siempre a vivienda protegida".

El delegado del Gobierno ha criticado que la "respuesta" de la Junta de Andalucía a esta propuesta de Sánchez haya sido que "no lo ve bien porque le pone demasiadas condiciones". "No me parece de recibo que esa sea la excusa, cuando lo que estamos viendo es un problema gravísimo que tiene que resolver" la administración y que "exige de la intervención pública", ha comentado al respecto Pedro Fernández.

Además, el delegado ha subrayado que "el Gobierno de España ya ha destinado a Andalucía desde el año 2018" hasta "1.250 millones de euros para la construcción y rehabilitación de vivienda para destinarla a alquiler o compra asequible", y ahora da "un paso de gigante poniendo 4.000 millones de euros para los próximos tres años, apelando a que las comunidades autónomas, que tienen la competencia en materia de vivienda, lo hagan".

De igual modo, Pedro Fernández ha dicho que no le parece "de recibo" que desde la Junta, como hizo este pasado miércoles la consejera portavoz, Carolina España, "se critique" la ley estatal de Vivienda, aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que precisamente "no se está aplicando en Andalucía" por parte de la Junta.

Así las cosas, el delegado ha emplazado al presidente Juanma Moreno a que, "de una vez por todas, se olvide de la manifestación del domingo" que ha convocado el PP en Madrid contraria al Gobierno de Sánchez, y que "piense en los andaluces, que evite la confrontación" para "tapar todas aquellas responsabilidades y negligencias que se están cometiendo en el ámbito de su competencia" --en materias como sanidad, educación y dependencia--, y que acuda a la Conferencia de Presidentes "con el ánimo" de "acordar cosas buenas para los andaluces".