Moreno afronta el "examen" del 17M con "más ganas de Andalucía" y pide mantener un gobierno "fuerte"

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección a la Junta, Juanma Moreno, interviene en el inicio de campaña para las elecciones de 17M. A 30 de abril de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). El presidente del PP de Andalucía y candidato a l- Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves que afronta las elecciones autonómicas del 17 de mayo como un "examen" y con "más ganas de Andalucía" y ha pedido mantener un gobierno "fuerte" para que esta comunidad siga "avanzando" como lo ha hecho en los últimos años.

En un acto público en los Jardines de Murillo de Sevilla a unas horas de que arranque la campaña electoral, a las 00,00 horas de ese viernes, Moreno --que ha llegado al son de la canción 'Kilómetro sur', sobre Andalucía y cuyo intérprete tiene una voz que recuerda a la suya-- ha indicado que estas elecciones las afronta como un "examen" y no se cansa en "absoluto" de someterse a ellas porque tiene "más ganas de Andalucía y de que sigamos juntos haciendo cosas" para progresar y mejorar.

"Tengo más ganas de Andalucía, más ganas de crear empleo, más ganas de crear futuro, más ganas y más ambición de reformar nuestra tierra para nuestros hijos y para nuestros nietos, y juntos podemos, somos capaces y lo hemos demostrado a lo largo y ancho de estos siete años y cuatro meses", ha agregado.

Y por eso, según ha señalado, el próximo 17 de mayo "no nos podemos meter en un lío, cuando las cosas van razonablemente bien, no podemos estar dependiendo de quien nos quiere meter los palos en la rueda, quien nos quiere chantajear o quien quiere volver atrás, volver al pasado más oscuro que hemos tenido en Andalucía".

"El 17 de mayo tenemos que apostar por la estabilidad, por la seguridad, por la credibilidad y por la solidez de un proyecto de libertad para los andaluces que representa mejor que nadie el Partido Popular Andalucía", ha añadido el presidente de la Junta.

También ha considerado que hay que tener en cuenta el 17 de mayo que no es "lo mismo la moderación que nosotros practicamos a la bronca que quieren practicar otros, ni es lo mismo la convivencia pacífica entre andaluces que la confrontación, el ruido y el chillido". "No es lo mismo avanzar, avanzar, avanzar o retroceder, retroceder, retroceder como algunos quieren retroceder a lo largo de estos años", ha indicado.

Ha manifestado que lo que nadie "puede negar al Gobierno del PP de Andalucía, con un mínimo de objetividad y de honestidad, la enorme capacidad de esfuerzo, de trabajo y de entrega al servicio público que tienen todos y cada uno de los consejeros".

"Es verdad que tenemos problemas, no los negaré yo nunca, porque un presidente o un consejero o un alcalde que le pierde el respeto a la tierra, que deja de pisar el terreno, que no conoce la realidad que le rodea, está abocado al fracaso", ha indicado Juanma Moreno, quien ha señalado que cuando llegó a la Junta tuvo que tomar las medidas necesarias para acabar con esa Andalucía de "triste legado" que dejó el PSOE-A.

"Esa sensación nos la hemos sacudido en siete años y cuatro meses y esta Andalucía de hoy nada tiene que ver, ni en espíritu, ni en motivación, ni en ilusión, ni en contenido con esa Andalucía de triste legado del Partido Socialista", ha señalado.

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