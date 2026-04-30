Sanz (PP): "Comienza una campaña donde se juega seguir construyendo el futuro o volver a las historias de Chaves"

Antonio Sanz con la candidatura por Cádiz en el inicio de campaña electoral. - PP

CÁDIZ 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato número uno del PP por la provincia de Cádiz al Parlamento andaluz, Antonio Sanz, ha manifestado que se inicia "una campaña decisiva" donde "el debate está sobre si se sigue avanzando, progresando y creciendo en Andalucía o se le pone el freno volviendo al pasado con historias como la de Chaves".

"Hoy tenemos una prueba de ello, el PSOE inicia la campaña en Cádiz con Chaves y no hay mejor fotografía que esa de lo que está en juego, la época del 66% de paro juvenil, del 37% de paro, que hoy hemos bajado 22 puntos, del que anunció en 2009 el nuevo hospital y que abriría sus puertas en 2012", ha manifestado Sanz, que ha añadido que "Chaves, que es el símbolo de la campaña que hoy presenta el PSOE, es la vuelta al pasado, a las promesas falsas como la Ciudad de la Justicia en 2001 o el Trambahía en 2003".

"¿Quién ha puesto en marcha de verdad todas estas infraestructuras y quién está saldando la deuda histórica que el PSOE dejó con Cádiz?", ha preguntado Sanz antes de incidir en que lo que está en juego es "si hay gobiernos que cumplen con Cádiz o gobiernos que se quedan en las promesas falsas a los gaditanos".

Además, ha asegurado que "también hay mucho en juego para las familias", ya que "Montero, la candidata del PSOE, ha subido 100 veces los impuestos cuando ha sido ministra de Hacienda y ya han anunciado que su primera medida va a ser recuperar el impuesto de sucesiones, con lo importante que ha sido, que ha significado un ahorro a la familia de 1.800 millones de euros".

Sanz ha manifestado que el PSOE "se presenta a esta campaña no solo sin credibilidad por su pasado, sino sin credibilidad por su presente, porque Montero pasará la historia como la ministra que nunca aprobó un presupuesto y sin presupuesto no hay inversión, no habría hospital, ni ciudad de justicia o Varcárcel".

"Montero es la candidata de la traición a los andaluces, que creo que tienen muy claro que a Andalucía le está viniendo bien el gobierno de Juanma Moreno porque nos está permitiendo avanzar", ha afirmado Sanz, que ha dicho que hay que "consolidar el cambio que se produjo en el 2019 con la llegada y el cambio que es que Andalucía funcione, que haya estabilidad, gestión, moderación, cercanía, el cambio que lidera Juanma Moreno desde 2019".

En este sentido, ha señalado que el próximo 17 de mayo "hay que elegir entre el desgobierno que representa Sánchez o los gobiernos eficaces que representa Juanma Moreno". "Montero ha dicho que quiere hacer en Andalucía lo mismo que Sánchez, y solo le pido a los andaluces y los gaditanos que piensen lo que está haciendo Sánchez, es lío, enfrentamiento entre la sociedad, corrupción, apagón, el caos de los trenes o las cesiones al independentismo", ha dicho Sanz, que ha añadido que entiende que "Montero es la fan número uno de Sánchez, pero espero que Andalucía no tenga nunca que tener gobiernos como el de Sánchez".

"Montero está aquí para defender a Sánchez y los gobiernos de Sánchez y nosotros estamos aquí para resolver los problemas de los andaluces", ha insistido Sanz, que ha advertido que "no vale la confianza", porque "no hay nada ganado ni nada hecho, estas elecciones en absoluto están definidas y ganadas por nadie y todo depende de lo que trabajemos y lo que hagamos y lo que propongamos cada uno".

Asimismo, ha recordado que "ha sido muy importante para Andalucía no tener que depender de nadie" y ha señalado que "depender de alguien puede ocurrir como en el resto de comunidades autónomas, depender de algunos que un día se levantan queriendo gobernar y otros sin querer gobernar, pero que podemos tirarnos seis meses sin gobierno, como ha ocurrido en Extremadura". "Estabilidad es seguridad, confianza, certidumbre y por tanto es progreso y avance para Andalucía, y eso es lo que está en juego en las elecciones del próximo 17 de mayo", ha concluido.