Moreno afronta desde este jueves en el Parlamento andaluz el último Debate del estado de la Comunidad de la legislatura

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Comunidad de 2024. (Foto de archivo). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afronta desde este jueves, 27 de noviembre, en el Pleno del Parlamento el último Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de la actual duodécima legislatura, en la que el PP-A cuenta con mayoría absoluta, y a unos meses de que se celebren las próximas elecciones andaluzas, previstas para la primavera de 2026.

En concreto, el debate se extenderá hasta este próximo viernes, 28 de noviembre, en el transcurso de una sesión plenaria que será más larga de lo habitual, toda vez que se extenderá a lo largo de tres días, desde que comenzara este pasado miércoles 26.

La Junta de Portavoces fijó el orden del día de este Pleno en una reunión con los únicos votos a favor del Grupo Popular, y entre críticas de los representantes de la oposición del PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía acerca de la modificación de la programación parlamentaria prevista para este mes de noviembre en la que se sustenta este Pleno de tres días.

El Debate del estado de la Comunidad, que está regulado en el artículo 147 del Reglamento del Parlamento, arrancará este jueves a partir de las 12,00 horas con la intervención inicial del presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras la que se suspenderá la sesión, que se reanudará a las 16,00 horas con las intervenciones de los grupos parlamentarios, comenzado por el PSOE-A, al que seguirán los turnos de Vox, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.

Tras el debate de estos cuatro grupos con el presidente de la Junta, el Pleno se reanudará el viernes 28 de noviembre a las 10,00 horas con la intervención del Grupo Popular, en el que se apoya el Gobierno andaluz.

DEBATE CON PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

Terminado el debate, se suspenderá la sesión y la Presidencia del Parlamento abrirá un plazo de 30 minutos durante el cual los grupos parlamentarios podrán presentar a la Mesa de la Cámara un máximo de 35 propuestas de resolución, "congruentes con la materia objeto del debate y que no signifiquen moción de censura al Consejo de Gobierno", según se precisa en el documento de ordenación de este debate aprobado por el órgano de gobierno de la Cámara y consultado por Europa Press.

La Mesa "calificará las propuestas y admitirá aquellas que se atengan a lo antes expuesto". Reanudada la sesión, se procederá a la exposición y defensa de las propuestas de resolución por parte de los grupos parlamentarios, en el mismo orden de intervención seguido en el debate, por tiempo no superior a cinco minutos, "sin que sea posible reabrir el debate".

Al final de la sesión, se procederá a la votación de las propuestas de resolución en el mismo orden que el de intervención, salvo en lo que se refiere a la votación de aquellas que propongan el rechazo global del contenido de la comunicación del Consejo de Gobierno, que se votarán en primer lugar.

Por último, en relación con los tiempos de intervención del debate, el presidente y los consejeros de la Junta podrán "hacer uso de la palabra cuantas veces lo soliciten y contestar a las intervenciones de forma aislada, conjunta o agrupada por razón de la materia", si bien "se establece que, con carácter general, el primer turno de intervención de los grupos parlamentarios se desarrollará por tiempo máximo de 20 minutos", a la que seguirá la contestación del presidente de la Junta.

Los grupos podrán replicar por tiempo máximo de diez minutos, y al presidente le corresponderá el cierre del debate.

POSICIONAMIENTO DEL GOBIERNO ANDALUZ

La consejera portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, ha avanzado este miércoles que el presidente de la Junta acudirá al debate con un "balance francamente positivo" de sus años de gestión en el Gobierno autonómico, y sin ánimo de "enfangar" o entrar en el "barro" con los grupos de la oposición.

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno andaluz, la consejera portavoz ha subrayado así que Moreno se presentará "con un balance francamente positivo" que se refleja en "datos" que muestran "la transformación económica de esta tierra", como los relativos a creación de empresas, empleo, exportaciones o número de trabajadores autónomos, según ha citado a modo de ejemplo.

Además, ha señalado que Moreno se presentará en este debate también "con un Presupuesto histórico para esta tierra, a punto de ser aprobado" de forma definitiva en el Parlamento, que cuenta "con más recursos que nunca para servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y la dependencia".

Con todo, ha agregado que el presidente acudirá a esta cita en el Parlamento "con ganas de seguir mejorando aquellos servicios que haya que mejorar", porque el Gobierno que dirige "asume responsabilidades" y "toma medidas", según ha puesto de relieve.

Carolina España también ha avanzado que, "con toda seguridad", Juanma Moreno va a hablar, "desde la moderación" con la que "acostumbra" actuar, y "con una hoja de servicios en la Junta que le avala, con respeto hacia las otras fuerzas políticas, y también teniendo claro que la crispación, la polarización, el enfrentamiento no va con nosotros" ni "con esta tierra", según ha sentenciado.