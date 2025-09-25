Andalucía anuncia más de 22 millones en ayudas para paliar las pérdidas por enfermedades en cabañas ganaderas

El portavoz del grupo parlamentario Vox en Andalucía, Manuel Gavira, interviene durante la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. A 25 de septiembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). Segunda jornada de Pleno, con Sesión de Control al- María José López - Europa Press

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves ayudas por más de 22 millones de euros para que los ganaderos puedan afrontar las pérdidas generadas por las enfermedades que han afectado a sus cabañas ganaderas, como mildiu, lengua azul o el parvispinus.

Durante su debate con el portavoz de Vox, Manuel Gavira, en la sesión de control del Pleno del Parlamento, Juanma Moreno ha querido dejar claro que su gobierno estará siempre "cerca de los agricultores y ganaderos, pero no con palabras huecas, no con soluciones fáciles a problemas muy difíciles, no con titulares escandalosos, pero que detrás no hay nada, sino lo vamos a hacer con hechos".

En este sentido, ha anunciado "un sobreesfuerzo económico para poner a disposición de todos los agricultores, especialmente de los ganaderos, ayudas "por más de 22 millones de euros para paliar" las pérdidas por las enfermedades que han afectado a sus animales.

Las ayudas, según ha explicado, se van a abonar en las primeras semanas de 2026 para "proteger a todos y cada uno de nuestros ganaderos" antes las situaciones de contagio que se han producido en los animales.

"Ustedes están en las palabras y nosotros estamos en los hechos", ha dicho Juanma Moreno a Manuel Gavira, después de que éste acusara al Gobierno andaluz del PP-A de estar "cargándose" el campo.