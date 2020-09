Moreno anuncia un nuevo plan de empleo local de 140 millones y dice que Andalucía en Marcha "no es construir rotondas"

SEVILLA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves durante el Pleno del Parlamento que el Gobierno andaluz trabaja en un nuevo plan de empleo destinado a los municipios, cuya dotación será de 140 millones de euros y continuará la iniciativa emprendida con el Plan Aire (Activación, Impulso y Recuperación del Empleo).

Moreno, en respuesta a una pregunta del portavoz del PP, José Antonio Nieto, ha defendido la movilización inversora de 3.500 millones asociada al plan Andalucía en Marcha, cuya contribución ha querido realzar con una alusión velada a iniciativas de Gobiernos socialistas al argumentar que "no es incentivar la construcción de rotondas o monumentos absurdos, son colegios, hospitales, o sedes judiciales".

Sobre el nuevo plan de empleo para los municipios, el presidente de la Junta ha explicado que "la Consejería de Empleo trabaja con los grupos parlamentarios, con los agentes económicos y sociales, para moldear una nueva actuación", que se traduciría en esa dotación de 140 millones de euros, tomaría el testigo del Plan Aire, y que Moreno ha calificado como "ambicioso" para que "pongamos todos los recursos para los ayuntamientos".

El presidente de la Junta ha apuntado en su respuesta a José Antonio Nieto "el efecto multiplicador" que ha augurado a Andalucía en Marcha en el objetivo de "crear empleo". "La prioridad es el empleo, que es el principal problema de los andaluces", ha apostillado Moreno.

Moreno ha presentado la iniciativa Andalucía en Marcha como una reacción del Gobierno andaluz ante "la mayor crisis social, económica y sanitaria de nuestra historia" y ha defendido que, "lejos de desesperanza", la Junta se ha embarcado en "revertir con los instrumentos que tenemos" la situación, mientras ha hablado de objetivos como "reactivar la economía, generar empleo, y modernizar infraestructuras".

"Reactivar nuestro tejido productivo", ha sostenido el presidente de la Junta sobre un plan inversor que ha presentado como representativo de la colaboración público-privada y que movilizará 3.500 millones de euros durante 2020-2023.

Moreno, que ha apuntado que tras Andalucía en Marcha figuran proyectos de modernización de infraestructuras judiciales, entre las que ha mencionado las Ciudades de la Justicia de Jaén y de Sevilla, así como centros educativos o de depuración de aguas residuales, ha esgrimido que "mientras no tengamos recursos del Estado estamos poniendo audacia e inteligencia", al tiempo que ha reprochado al Gobierno haber conocido que "no están previstos fondos europeos para el turismo, a pesar de que se me seca la boca de decirlo".

El presidente de la Junta ha presentado un balance de su Gobierno, previo a la declaración de la pandemia ocasionada por el coronavirus, con hitos como "dos presupuestos aprobados, el aumento de la inversión extranjera de un 60% o el cumplimiento de las tres reglas fiscales", al tiempo que ha recordado previsiones de bancos como BBVA, que señaló a Andalucía entre las regiones que más empleo iba a crear en 2020.