Moreno anuncia un nuevo protocolo contra el suicidio y Adelante le exige que el psicólogo deje de ser un "privilegio"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en el Pleno del Parlamento. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado este jueves en el Pleno del Parlamento que en marzo el Gobierno andaluz va a acometer la firma de un nuevo protocolo de prevención del suicidio, que supondrá la implicación de tres departamentos del Gobierno andaluz: Desarrollo Educativo, Inclusión Social y Sanidad.

En respuesta a una pregunta del Grupo Mixto-Adelante Andaluz sobre bienestar emocional de los jóvenes, ha defendido Moreno que el propósito es que esa nueva herramienta vaya más allá "del ámbito de educación".

El presidente de la Junta en su respuesta al portavoz de Adelante, a quien le ha reconocido su capacidad para "poner el dedo en la llaga", actitud que ha elogiado por ser "positivo en este Parlamento", ha sostenido que "no partimos de cero", afirmación que ha sustentado en la elaboración de la Ley 4/2021 de Infancia y Adolescencia de Andalucía, o en las cuatro Unidades de Salud Mental Infanto Juvenil, o los 53 psicólogos clínicos en Atención Primaria.

El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, le ha recriminado este jueves en el Pleno del Parlamento al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que bajo su mandato ha crecido en un día el tiempo medio de espera para que los jóvenes andaluces tengan cita con un psicólogo de la sanidad pública, que ha situado en 48 días.

García, tras recordar que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) señala que atiende a 500 jóvenes por intentos de suicidio, le ha reprochado a Moreno que "ponga cara de compungido y al siguiente tema", antes de concluir que es una reacción característica de "un gobierno del postureo" que ha retratado por mostrar "buenas palabras y después queda en humo, en nada".

"De buenas palabras y de postureo no se come, señor Moreno Bonilla", le ha espetado José Ignacio García al presidente de la Junta.

El también candidato de Adelante a la Presidencia de la Junta se ha preguntado por los casos de las familias que no puedan acudir a un psicólogo privado por la falta de citas en la sanidad pública tras poner de manifiesto que "15.000 personas esperan en salud mental", para inferir de estos números que "la sanidad pública no está".

"Cuántas familias llevan niños adolescentes al psicólogo" y "cuántos necesitan ir", se ha preguntado de forma retórica el portavoz de Adelante, quien ha advertido que de no abordar esta situación "lo vamos a pagar como sociedad".

García, quien irónicamente ha planteado a Moreno que "si lo ha hecho tan bien las listas de espera están igual que cuando llegó", ha concluido sobre las medidas que ha defendido el presidente andaluz como respuesta al problema de la salud mental que "o las cosas que anuncia o no las hace o no funciona", antes de reprocharle su argumento habitual de que "es un problema común de todo el Estado", así como que Andalucía tiene la tasa de psicólogos por habitante más baja de España.

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, quien se ha cuestionado el interés del Gobierno andaluz por el tema cuando su ratio es de un orientador por cada 1.300 alumnos o porque "se niega a poner la enfermera de referencia en centros educativos", ha instado a Moreno a que "contrate personal en la sanidad pública" y, en alusión a una Proposición de Ley que registró la semana pasada para que los jóvenes de entre 12 y 25 años accedan a un psicólogo público, le ha instado a que "si no le gusta nuestra propuesta presente otra".

UN 30% MÁS DE ORIENTADORES, 400 ENFERMERAS ESCOLARES

Moreno, quien ha reivindicado que en Córdoba se celebró en el último trimestre del año el I Congreso Convivencia Digital y que Andalucía ha sido "pionera en la regulación del móvil en centros educativos", ha defendido un bagaje de la Junta de Andalucía en este ámbito con medidas como un refuerzo del 30% de los orientadores, la existencia de 400 enfermeras escolares, o haber destinado 14 millones de euros a salud mental, por lo que ha blandido un "enorme esfuerzo económico".

En su diagnóstico del problema de la atención en salud mental ha señalado que "se ha incrementado la demanda de salud mental por la pandemia", para reconocer entonces que "vamos detrás de la demanda".