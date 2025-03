Moreno avisa a Márquez (PSOE-A) en su primer cara a cara que su "jefa" Montero le impondrá "criterios" que no compartirá

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha dado este jueves la bienvenida a la diputada del PSOE-A María Márquez como nueva portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, si bien le ha augurado un futuro "muy complicado" en dicho cargo porque su "jefa" de partido --en referencia a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero-- "le va a imponer criterios" que tendrá que defender aunque no los compartirá.

Juanma Moreno y María Márquez han mantenido este jueves en el Pleno del Parlamento su primer 'cara a cara' en una sesión de control al Gobierno andaluz después de que la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A haya designado esta misma semana a la también vicesecretaria general de los socialistas andaluces como nueva portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento en sustitución de Ángeles Férriz.

María Márquez ha comenzado precisamente su primera intervención como portavoz parlamentaria dedicando palabras de agradecimiento, en primer lugar, al PSOE-A "y a quien lo dirige, una mujer de mujeres" y "la andaluza mejor situada en el tablero político de este país", según ha subrayado en referencia a María Jesús Montero, a quien la diputada onubense ha querido "agradecer su confianza y la apuesta que hace empoderando a mujeres jóvenes", porque "sabe, como la mayoría de los andaluces, que es el tiempo de las mujeres", ha abundado.

Además, la nueva portavoz socialista ha reiterado el agradecimiento público que ya trasladara este pasado miércoles en rueda de prensa a su predecesora en dicha responsabilidad, la diputada Ángeles Férriz, "por su trabajo durante todos estos años, por su coraje, por su valentía, su inteligencia", y ha advertido a los parlamentarios del PP-A que "no se relajen, porque van a seguir sufriéndola en este Parlamento".

Juanma Moreno ha aprovechado también sus primeras palabras en respuesta a la nueva portavoz socialista felicitándola y dándole la enhorabuena por esa nueva responsabilidad que espera que "ejerza con cierta dosis de rigor y trayendo serenidad a esta tierra que tanto aprecia la serenidad y tanto la valora", ha agregado.

De igual modo, el presidente de la Junta ha agradecido a Férriz "su etapa como portavoz del grupo" socialista y le ha deseado "fortuna en los nuevos objetivos que se haya marcado". Además, ha dicho que él no se ha sentido "sufridor" de la diputada jiennense, como "de nadie" de los que se sientan en los escaños del Parlamento andaluz, ha remachado.

MORENO AUGURA A MÁRQUEZ UNA LABOR "MUY COMPLICADA"

Dicho esto, Juanma Moreno ha avisado a María Márquez de que la responsabilidad que va a asumir al frente del Grupo Socialista "es muy complicada" porque el PSOE "en España, en Madrid, el 'sanchismo', impone criterios", y "su nueva jefa --en alusión a María Jesús Montero-- le va a imponer criterios".

"Y yo sé que usted se va a encontrar a veces con algo que usted piensa y que no va a estar de acuerdo, y va a tener que asumirlo, va a tener que digerirlo, y va a tener que marcar una posición contraria a la que usted piensa, como llevan haciendo (los socialistas andaluces) durante ya algún tiempo", ha trasladado Moreno a Márquez, a quien ha avisado de que "eso le aleja de la realidad y de lo que el PSOE ha sido tradicionalmente en Andalucía, que ha sido un partido autónomo, solvente y con personalidad".

En esa línea, el presidente 'popular' ha replicado a María Márquez que ella misma "ha dicho" que "está bajo el mando de la vicepresidenta (primera) del Gobierno", una "vicepresidenta que ejerce a tiempo parcial para los españoles y a tiempo parcial para los andaluces", y que "le va a dar instrucciones que vienen de los intereses de Ferraz y de los intereses de (Pedro) Sánchez", ha insistido en advertir Juanma Moreno a la portavoz socialista, que "tendrá que cumplir ese mandato", según ha remachado el presidente andaluz.

RÉPLICA DE MARÍA MÁRQUEZ

En su segundo turno, María Márquez ha agradecido a Juanma Moreno "sus consejos", pero le ha apostillado que este próximo 8 de marzo, fecha en la que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres, "muchas mujeres andaluzas vamos a salir a la calle para no recibir lecciones como las que usted me acaba de dar hoy aquí en esta sesión de control".

El presidente de la Junta ha insistido en su segunda respuesta a la portavoz socialista en trasladar a Márquez que va a tenerlo "muy complicado" en su papel de portavoz parlamentaria del PSOE-A a la hora de explicar "cosas que son incoherentes" y con las que los socialistas "no sintonizan con una parte de Andalucía".

"Porque no se puede decir una cosa y la contraria; no se puede condenar a los andaluces todos los días con decisiones que se toman en el Gobierno de España" como las incluidas en el reciente pacto alcanzado entre el PSOE y Junts sobre inmigración, según ha continuado el presidente de la Junta, que en ese punto ha preguntado a María Márquez si "le parece progresista cederle las competencias de migración a partidos políticos que quieren identificar y expulsar, no sé si de Cataluña, a aquellos que no hablan catalán".

"Le deseo toda la suerte del mundo, pero me temo que lo va a tener muy complicado", ha concluido Juanma Moreno su mensaje dirigido a la nueva portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz.