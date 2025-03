PP-A define a Montero como "la señora de la mano quemada" tras la declaración judicial de su jefe de gabinete por Aldama

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Andalucía, Toni Martín, ha retratado este jueves a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, como "la señora de la mano quemada", dentro de su reinterpretación irónica de aquella afirmación que hizo Montero sobre que pondría la mano en el fuego por su jefe de gabinete en el Ministerio dentro de la investigación abierta dentro del caso Aldama.

Ha recordado que en sede judicial el jefe de gabinete de Montero "ha reconocido que se ha reunido varias veces con Aldama" y ha augurado que "se acabará sabiendo a cambio de qué le hizo los favores".

Durante su pregunta al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la sesión de control de la Cámara autonómica, cuyo contenido se centraba en la financiación autonómica, Martín se ha centrado en la figura de la nueva líder de los socialistas andaluces y responsable de esa competencia en el seno del Gobierno y en su implicación en la defensa del máximo responsable de su gabinete en el Ministerio para plantearse si "no sabemos si el fuego sigue avanzando descontroladamente".

"Cada nuevo embrollo de Sánchez y Montero huele a chamusquina", ha afirmado Martín.

"Es la señora que han elegido como nueva jefa", ha afirmado el portavoz del PP dirigiéndose a los diputados socialistas, para cuuestionarse su condición de "nueva" por cuanto ha sostenido que Montero encarna "el prototipo de representante del pasado más negro de Andalucía".

Ha indicado de Montero que "entre sus grandes medallas lleva una, que es llevar seis años de ministra de Hacienda sin haber movido un solo dedo por darle a esta tierra el sistema de financiación que deje de costarnos 1.500 millones de euros", antes de colegir que ese comportamiento "sí que es una traición al 28 de febrero".

Seguidamente ha apuntado hacia "la falta de dedicación" a Andalucía que ha atribuido a la vicepresidenta y ministra al argumentar que "tiene cinco cargos, tres de ellos en Madrid", para afirmar con sorna sobre esa multitarea que "viendo las encuestas" se podía entender su acumulación de cargos.

Martín ha considerado que el liderazgo que ejerce Montero del PSOE de Andalucía se asemeja a cuando "yo voy al Mercadona, los fines de semana y a ver qué compro", antes de apuntar que las decisiones que toma como ministra de Hacienda en el marco de la financiación de las comunidades "esta señora lo paga con el dinero de todos los españoles", mientras que en su caso en las visitas al supermercado "lo hago con mi dinero".

El portavoz del PP ha subrayado a Moreno que "frente a la oferta de tiempo parcial" de María Jesús Montero "usted representa a tiempo completo", antes de considerar que "Andalucía necesita un sistema de financiación justo y equitativo".

Después de recordar que Susana Díaz como presidenta de la Junta de Andalucía reclamó un 28 de febrero de 2018 "un mensaje idéntico al que usted dio el otro día y le acusan de utilizar partidistamente el Día de Andalucía", ha afirmado "qué dura es la hemeroteca y yo que bien me lo estoy pasando", ha demandado que "Andalucía necesita financiación, no inventos del tebeo", en referencia a la condonación de la deuda que oferta Montero, convencido de que "no viene a condonar, vienen a condenar".

Ha lamentado "estrategias truculantes que no suponen ni un euro", para plantear que "le proponen un cambio de banco" con la quita de la deuda, de manera que "dejan de pagar como andaluces y pagan como españoles", ya que la operación de condonación de la deuda supone que "parte de totalidad de la deuda pase al Estado y que paguen todos los españoles el atraco de 17.000 millones de euros a todos los españoles que no viven en Cataluña".