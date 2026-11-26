El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, en un momento de su intervención en el pleno del 26 de noviembre de 2026. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha cargado este jueves contra Adelante Andalucía por "hacer el trabajo sucio" al PSOE y al "patrón" Pedro Sánchez, al mostrar su disposición a "abrazar" un Gobierno de nuevo presidido por Sánchez tras el 29N. Esta ha sido la defensa de Moreno después de que Adelante Andalucía le ha reprochado no haber dicho "ni pío" a Isabel Díaz Ayuso tras sus críticas a los andaluces, a los que llamó "garrapateros".

En la sesión de control en el pleno del Parlamento, el portavoz de Adelante, José Ignacio García, ha preguntado a Moreno directamente "¿por qué se ha callado ante las declaraciones de Ayuso? Ustedes eran la derechita valiente pero ante su jefa Ayuso, ni pío". García ha sostenido que a Andalucía "se la defiende siempre. Sea quien sea --el que la critique--, se la defiende siempre".

"Ésa es la diferencia entre el PP y nosotros", ha distinguido el portavoz de Adelante, que ha acusado a los populares de tener como "única patria el dinerito". "Demuestre que defiende a Andalucía y apoye que tengamos las competencias en materia ferroviaria", le ha retado García a Juanma Moreno, con el que ha ironizado sobre el hecho de que "hemos pasado de ser andalucistas simpáticos a gente de la ETA". "Deje de usar a las víctimas por sus intereses partidistas", le ha exigido García visiblemente molesto.

El presidente de la Junta le ha recordado al portavoz de Adelante una reciente entrevista en el marco de la campaña electoral en la que José Ignacio, según Moreno, ha dicho "claramente" que "correrá a abrazar a un Gobierno corrupto", en alusión a un posible apoyo a una nueva investidura de Sánchez si las urnas abrieran esa opción. "Está bien que lo diga. Su andalucismo al final va de neosocialismo. Salen a defender al patrón al que le hacen el juego sucio". "Usted pía mucho y, al final, se le ve el plumero", ha apostillado Moreno.

El presidente andaluz ha calificado a Adelante Andalucía como un partido de "ultra izquierda nacionalista", con Bildu y ERC como "sus referentes". "Díganle a los andaluces que son ustedes independentistas... Muchos de los que les votaron en las autonómicas pensaban que eran ustedes modernos y simpáticos" y son un "apéndice" del PSOE del que tenían, ha dicho Moreno, "la posibilidad de emanciparse".