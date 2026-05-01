Moreno se compromete a crear una Consejería de Inteligencia Artificial y Desarrollo Tecnológico

El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección a la Junta, Juanma Moreno, participa en el acto electoral ‘Diálogo Estratégico. La Nueva Andalucía’. A 1 de mayo de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). El presidente del PP de Andalucía y cand - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 1 May. (EUROPA PRESS) - El presidente de la Junta y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha anunciado este viernes que si continúa en el cargo tras las elecciones autonómicas del 17 de mayo, su gobierno contará con una Consejería de Inteligencia Artificial y Desarrollo Tecnológico.

Moreno, que este 1 de Mayo celebra su cumpleaños, ha participado este primer día de campaña en el acto 'Diálogo Estratégico. La Nueva Andalucía', en el restaurante Abades Triana, en Sevilla, junto a empresarios andaluces. Moreno ha hecho preguntas sobre cómo funcionan las distintas empresas, de sectores como el aeroespacial, la cosmética, la moda, 'start up' o alta tecnología, y cómo puede ayudar el Gobierno andaluz.

En su intervención posterior, ha hecho el anuncio sobre la nueva Consejería de Inteligencia Artificial, justificándola en que "hemos podido comprobar en este corto periodo de tiempo que si somos capaces de tomarnos muy en serio este instrumento puede servirnos para dos cosas".

"Para dinamizar nuestro sistema productivo, para hacerlo más competitivo y eficaz", según ha señalado Juanma Moreno, y para que introduciéndolo en la administración, ésta pueda ser más eficiente.

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