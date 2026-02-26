Moreno cree que Juan Carlos I "debería volver" a España tras "confirmarse su papel en defensa de la democracia" el 23F

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a los medios en el Parlamento. - MARÍA JOSÉ LÓPEZ/EUROPA PRESS

SEVILLA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha considerado este jueves que el rey Juan Carlos I, que reside en Abu Dabi desde agosto de 2020-- "debería volver" a España después de que la desclasificación de documentos del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 haya servido para "corroborar y confirmar" que el ahora Rey emérito "tuvo un papel destacadísimo en defensa de las libertades y de esa incipiente democracia que estábamos construyendo los españoles".

Así lo ha señalado el presidente andaluz a preguntas de los periodistas en una atención a medios en el Parlamento autonómico, y al hilo de lo revelado en los documentos que el Gobierno ha acordado esta semana desclasificar acerca del referido golpe de Estado frustrado de 1981.

Juanma Moreno ha opinado que, "después de desclasificarse" esos documentos, y de "corroborar y confirmar" con ellos que "el Rey emérito tuvo un papel destacadísimo en defensa de las libertades y de esa incipiente democracia que estábamos construyendo los españoles", Juan Carlos de Borbón "debería volver" a España.

El presidente de la Junta ha aludido en ese punto al libro de memorias del rey Juan Carlos publicado el año pasado --titulado 'Reconciliación'--, y ha indicado que cuando uno lo lee, "se da cuenta que su último deseo es precisamente estar aquí", en España, e "incluso dice fallecer" en este país.

"UNA CUESTIÓN CASI DE HUMANIDAD"

"Creo que es una cuestión casi de humanidad el que volviera a nuestro país", ha añadido Juanma Moreno, quien en esa línea ha defendido que le parece "algo razonable" y "sensato".

En esa línea, ha subrayado que Juan Carlos I "no tiene ninguna causa abierta", y "no existe ya razón para que una persona que ha hecho grandes servicios" --aunque "con sus errores", que "es evidente" que los tuvo, según ha apostillado el presidente andaluz--, "a España", y que es "un octogenario, no pueda volver a su casa, con su familia, y a pasar ya el ocaso de su vida aquí", ha finalizado Juanma Moreno.