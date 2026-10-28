Moreno se declara "muy preocupado por el nuevo accidente ferroviario" tras la "pesadilla" de Adamuz

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este martes en Granada. (Foto de archivo). - ALEX CÁMARA-EUROPA PRESS

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dicho estar "muy preocupado por el nuevo accidente ferroviario en la línea entre Madrid y Andalucía" que se ha registrado este miércoles, 28 de octubre, "otra pesadilla" tras el siniestro entre dos trenes registrado en Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero, en el que murieron 46 personas.

Así lo ha trasladado el presidente andaluz en un mensaje en su cuenta en la red social 'X' al hilo del accidente ferroviario entre Mora y Urda (Toledo) ocurrido poco antes de las 9,00 horas de este miércoles.

Juanma Moreno ha dicho estar "muy preocupado" por este accidente, al que se ha referido también como "un horror" y "otra pesadilla" tras el siniestro registrado en Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero, en el que murieron 46 personas.

El presidente de la Junta ha agregado que "Andalucía está a disposición para ayudar en todo lo necesario a atender a las víctimas" de este nuevo siniestro.

El administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, ha precisado que la "incidencia" ha ocurrido entre Mora y Orgaz y Urda (Toledo), en el punto kilométrico 118, entre un tren de Renfe y otro de la compañía Iryo que cubrían el trayecto Madrid-Sevilla.