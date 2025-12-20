Moreno defiende que el SAS "funciona" y los cribados de cáncer "han salido reforzados" tras la crisis de las mamografías

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a los medios tras finalizar el encuentro informativo organizado por Europa Press Andalucía titulado ‘Autónomos y emprendedores impulsan la Andalucía del futuro’ en Jerez. (Foto de archivo). - Joaquin Corchero - Europa Press

CÓRDOBA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha defendido este sábado que los programas de cribados de cáncer de la sanidad andaluza "han salido reforzados" tras las medidas adoptadas por su gobierno al hilo de la crisis generada con el programa de detección precoz del cáncer de mama, al tiempo que ha subrayado que el sistema sanitario público andaluz "funciona" correctamente.

Son mensajes que el presidente de la Junta y del PP andaluz ha trasladado durante un acto de presentación de su libro 'Manual de convivencia. La vía andaluza', que se ha celebrado este sábado en el Rectorado de la Universidad de Córdoba, y donde ha conversado con el deportista Cisco García.

Al acto han asistido, entre otros, el presidente del Parlamento andaluz, Jesús Aguirre; los consejeros de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, y de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto; el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, y el alcalde de la capital cordobesa, José María Bellido.

Preguntado por la crisis derivada de los fallos detectados en el programa de cribado de cáncer de mama, el presidente andaluz ha incidido en reivindicar el modo como su gobierno se ha enfrentado a dicho "problema", que ha pasado por "reconocer" su existencia, pedir "disculpas", impulsar "un plan de choque" y, además, asumir "responsabilidades", según ha subrayado.

En esa línea, ha opinado que "con todas esas decisiones que hemos adoptado, hemos salido reforzados", y los cribados de cáncer del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "han salido reforzados, y no solamente" el de cáncer de mama, según ha apostillado.

"REFORMA EN PROFUNDIDAD" DEL SAS

No obstante, Moreno ha señalado que a la Junta le quedan "por tomar más decisiones", y en ese punto ha reiterado su "intención" de impulsar una "reforma en profundidad del modelo organizativo" del SAS que ya está "empezando", pero que "no va a dar tiempo" de completar en lo que resta de legislatura, que concluye el año que viene, ha avisado.

El presidente ha defendido que quiere "mejorar" dicho modelo organizativo del sistema sanitario andaluz porque "claramente ha quedado obsoleto, es opaco, poco transparente, poco flexible", y ha destacado que Cataluña "ya ha iniciado" una reforma en esa línea en su sistema sanitario "copiando nuestro modelo".

Moreno ha subrayado que la reforma que pretende impulsar "se va a hacer con expertos, evidentemente, contando con todo el mundo", y ha defendido que, "sin duda alguna, va a ser un estímulo para nuestro propio sistema público de salud, que es uno de los mejores de España", según ha remarcado.

El presidente también ha lamentado que "a veces se vierten informaciones que no son correctas, que no coinciden con la realidad, y al final eso tampoco es bueno, porque genera un malestar y, además, una pérdida de credibilidad en el sistema" sanitario, que "funciona y es una referencia" en materias como, por ejemplo, el de los trasplantes, según ha subrayado.

ELECCIONES ANDALUZAS Y ESTABILIDAD

Por otro lado, Juanma Moreno ha reiterado su reivindicación de la "estabilidad" como condición a preservar en el actual contexto político y con la vista puesta en las próximas elecciones andaluzas previstas para el año que viene.

El líder del PP-A ha dicho que se encuentra "con muchas ganas e ilusión" de cara a esa cita, a la que llega, según ha defendido, con el aval del "cambio a favor" que cree que ha experimentado Andalucía durante sus siete años de gobierno.

"Con sus luces y sus sombras, como cualquier obra humana, creo que tenemos una Andalucía que es más próspera en términos económicos y de empleo", ha defendido el presidente, quien en esa línea ha valorado que "hemos recuperado un nivel reputacional" de la comunidad autónoma que "estaba muy deteriorado" antes de la llegada del PP-A a la Junta.

Moreno ha reivindicado así la "acertada" política que, "en términos económicos", ha aplicado su gobierno, así como "la estabilidad de la que hemos disfrutado a lo largo de estos años" en los que el PP-A ha gobernado con mayoría absoluta tras los comicios de 2022.

En ese punto, ha expresado su deseo de poder "seguir gozando de esa estabilidad" tras las próximas elecciones, porque "estamos viendo todos los días" que, "si no hay estabilidad, si no hay Presupuestos, hay muchas cosas que no se van a poder hacer en los próximos años", y ha citado como ejemplos "proyectos en materia universitaria" y "oposiciones".

De esta manera, Moreno ha dicho que espera, desea y quiere "confiar en que los andaluces, más allá del ruido y más allá de las cosas, piensen en ellos" a la hora de votar, desde la premisa de que, "si piensan en ellos, la única opción, porque no hay alternativa ahora mismo a nuestro gobierno, es que nosotros --en referencia al PP-A-- tengamos una mayoría suficiente para poder seguir transformando Andalucía".

ALUSIÓN A LA BROMA DE FEIJÓO SOBRE SI LOS ANDALUCES SABEN CONTAR

"Ese es el objetivo, y me voy a pelear para conseguirlo todo lo que pueda", ha remarcado el presidente de la Junta, quien, en otro punto de la presentación, ha aludido a la "broma" que, según explicó el propio presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, éste trasladó a principios de semana durante su intervención en la cena de Navidad del PP de Madrid, en la que el líder gallego indicó que "los andaluces no saben contar", al presumir de que Galicia tiene "los mayores kilómetros de costa de España".

Juanma Moreno ha aludido de pasada a esta cuestión al elogiar la figura del presidente nacional de su partido, a quien ha definido como "un amigo" y "una persona de palabra, coherente", de la que "te puedes fiar" y por la que tiene "aprecio".

No obstante, el líder del PP-A ha apostillado en tono jocoso que "de vez en cuando también nos reñimos mutuamente" y, por ejemplo, él le ha trasladado a Feijóo que los andaluces "sabemos contar muy bien", ha añadido Moreno entre risas.