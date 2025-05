Moreno defiende ante Vox acudir a la Conferencia de Presidentes: "No soy la oposición a Sánchez, se hace en el Congreso"

SEVILLA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido este jueves su presencia el próximo 6 de junio en la Conferencia de Presidentes convocada en Barcelona, apuntando que él no es quien ejerce la "oposición" al jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, sino que se le hace en el Congreso de los Diputados.

En la sesión de control del Pleno el Parlamento, así se ha pronunciado Moreno en su debate con el portavoz del grupo Vox, Manuel Gavira, quien ha preguntado al presidente "por qué va" a la Conferencia de Presidentes si la considera una "cortina de humo" y que en ella no se va a hablar de la financiación autonómica o de la red eléctrica. "¿No le da vergüenza hacerse una foto con los que firman amnistías y con los separatistas que dan golpes de estado?", ha preguntado Gavira al presidente de la Junta, al que ha reprochado también que no reclame "la dimisión" de Sánchez.

"Al señor Sánchez hay que combatirlo democráticamente; yo no soy la oposición del señor Sánchez, que tiene una posición en el Congreso de los Diputados", ha respondido Moreno a Gavira, apuntando que él representa al Gobierno andaluz y se tiene que comportar como tal y defender los intereses de los andaluces, lo cual conlleva tener relaciones institucionales con el Ejecutivo de la nación.

Ha añadido que, gracias a esas relaciones institucionales, se ha conseguido "desatascar algún problema". "Nuestra obligación como Gobierno es mantener unas relaciones institucionales hacia abajo y hacia arriba, hacia los ayuntamientos y hacia el Gobierno central, gobierne quien gobierne", ha espetado Juanma Moreno, quien ha señalado que acudirá a la Conferencia de Presidentes con la intención de que se "cambien el orden del día" y se hable de financiación autonómica, del apagón que se produjo en España y del caos ferroviario que ha afectado a Andalucía.

Ha defendido que su gobierno está haciendo "una oposición inteligente" y frontal ante los "ataques y los maltratos" del Gobierno de Pedro Sánchez hacia Andalucía.

Ha manifestado que, por supuesto, se necesita el "cambio político" en España y que Pedro Sánchez "tiene razones de sobra para haber dimitido hace ya más de un año", porque "está acosado por la corrupción, es incapaz de sacar un presupuesto o una ley, y es incapaz de gestionar para la mayoría de los españoles" porque no tiene "ni mayoría social ni parlamentaria". Se ha mostrado seguro de que Sánchez no convoca elecciones generales porque sabe que si lo hace, "las va a perder".

Respecto a las manifestaciones de Gavira sobre el congreso nacional del PP en julio y el hecho de que ese partido no deja de "hacer el juego" al PSOE, Juanma Moreno ha trasladado al portavoz de Vox que lo ve "muy preocupado" por el cónclave del PP: "Yo le recomiendo que si tanto le preocupa la vida interna del Partido Popular y la ponencia, dese de baja en Vox, afíliese en el PP y participe en el congreso y así da su opinión sobre lo que tiene que hacer el PP".

"Déjenos que hagamos lo que consideremos que tenemos que hacer, porque para eso somos una formación política independiente", ha dicho Moreno a Gavira, a quien ha trasladado que a los partidos políticos se les "derrota democráticamente" en unas elecciones. Ha reprochado a Gavira que hable de que el PP hace "el juego al PSOE" cuando Vox votó hace unos días junto al PSOE en el Congreso de los Diputados en contra de una iniciativa del PP sobre "retribuir el permiso parental".

"NI HABLAR NI PACTAR CON EL PSOE"

Por su parte, Manuel Gavira ha preguntado a Moreno "qué tiene que pasar para que el PP se entere de que con el PSOE corrupto de Sánchez no hay nada ni que hablar, ni que pactar, ni que negociar", así como que diga una sola cosa que ha conseguido como presidente de la Junta cuando ha ido a la Conferencia de Presidentes o se ha entrevistado con el jefe del Ejecutivo español.

"La respuesta es cero, ¿para qué va usted a la conferencia de presidente, señor Moreno, para hacerse la foto?", ha planteado el portavoz de Vox, quien ha indicado que lo "realmente importante para todos los españoles es mandar a Sánchez al paro, que es la principal fuente de generación de problemas que tenemos en nuestra nación".

Ha criticado que Juanma Moreno "no" esté en esa posición y que "no pida la dimisión" de Sánchez: "Cuando Sánchez les llaman, acuden y en el fondo saben que son la excusa perfecta para que no se hable de lo importante, que no es otra cosa que echarle". Ha señalado que Moreno va a sus encuentros con el jefe del Ejecutivo español con la "cabeza agachada" y, en el fondo, es "cómplice de que Sánchez permanezca cada día en el sillón que ocupa en la Moncloa".

Sobre el congreso del PP, ha señalado que el hecho de que Moreno sea uno de los encargados de elaborar la ponencia política para el "rearme ideológico" del partido es "como encomendársela a Alfonso Guerra". "Ya sabemos todos que lo que va a ganar en ese congreso es lo mismo que vemos en Andalucía: leyes socialistas, políticas socialistas y los mismos problemas que en la época socialista".

Gavira ha sentenciado que con Moreno como responsable de dicha ponencia política, "el Congreso del PP lo va a ganar el PSOE, como siempre". Ha reclamado al presidente de la Junta "que se aclaren" en el PP "y distingan el rojo del azul para que así dejan de estafar a los votantes y, de una vez por todas, poder hacer una oposición total y frontal a Sánchez".