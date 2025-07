Moreno denuncia "cero explicación" del Gobierno sobre el "caos ferroviario" y exige soluciones y no solo "cortar cintas"

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha denunciado este miércoles "cero explicaciones" por parte del Gobierno central sobre el "caos ferroviario" que se vive en esta comunidad, ya de manera "estructural", y ha exigido, concretamente a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, la andaluza María Jesús Montero, soluciones y no solo "cortar cintas" por inauguraciones.

En declaraciones a los medios de comunicación en Sevilla, Moreno ha manifestado que es "bochornosa" la situación que están atravesando ciudadanos españoles y extranjeros que han llegado a la comunidad, por ejemplo para la Conferencia de la ONU que se celebra en Sevilla.

"Horas y horas encerrado en un tren, altísimas temperaturas, sin ningún tipo de información y sin ningún tipo de avituallamiento, ni siquiera de agua", ha indicado Moreno, para quien lo que se está viviendo con las vías y trenes andaluces ya no es un "caso aislado, que podría ser comprensible, sino caso permanente, estructural, que está perjudicando notablemente la imagen" de esta comunidad y su temporada turística.

Ha exigido a Montero, "jefa" del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, y "ministra plenipotenciaria", que no sólo venga a Andalucía a actos para "cortar cintas", sino a dar "solución a un problema que tenemos los andaluces en materia de conectividad con el ferrocarril".

"Espero que haya una pronta explicación por parte del Gobierno de España y nosotros vamos a cuantificar los daños que está ocasionando tanto a los ciudadanos individuales como a la propia Junta de Andalucía y al conjunto de la sociedad andaluza", ha dicho Moreno.

Con posterioridad, en declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, ha señalado que empresarios le han trasladado "que se están cancelando" reservas en la comunidad, en plena temporada de verano, como consecuencia "de la incertidumbre que está generando uno de los medios de entrada a Andalucía, que es el ferrocarril, muy usado". Ha insistido en que la Junta va a cuantificar los "daños".

"Y le vamos a pedir al Gobierno de España, que no es la primera vez, que de una vez por todas dedique los recursos suficientes para garantizar un servicio público esencial como es el transporte público superautonómico, en este caso, de los propios trenes que vienen de Madrid", ha dicho.

Ha señalado que un incidente "puede pasar una vez, pero lo que no puede pasar es de manera sostenida en el tiempo", ha dicho Moreno, quien ha planteado cuál es el "papel" de la vicepresidenta plenipotenciaria de España, en referencia a Montero.

"Una vicepresidenta que viene a todas las obras de Fomento, por cierto, sean competencia o no sean competencias, y me parece muy bien que venga a la foto, pero también me parece muy bien que siendo andaluza, se ponga en la piel de los andaluces, y de una vez por todas, dé instrucciones precisas para que se hagan las inversiones suficientes para nuestra tierra", ha dicho.

Respecto a si ha tenido ocasión de encontrarse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en la Conferencia de la ONU que se celebra en el Palacio de Congreso y Exposiciones de Sevilla (Fibes), ha señalado que sólo coincidió con él en la recepción en los Reales Alcázares junto a los Reyes de España y "no "era el momento de hacer una petición".

"Yo, en ese sentido, intento ser siempre correcto, educado y prudente y conocedor de qué papel institucional tenemos en cada momento", ha señalado Moreno.